GOLD/SILBER - Durchbruch oder baldiger Abverkauf?

Gold scheint sich erstmal gefangen zu haben und wir sollten nun in den kommenden Tagen, entweder die direkte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, oder die Welle alt. (b) vorantreiben. Wobei wir klar zum Ausdruck bringen, dass wir uns langsam aber sicher, mehr der Alternative zugetan fühlen. Insbesondere durch die Entwicklung des GLDs. Welcher bis jetzt die Ziele der Welle iv noch nicht erreicht hat.

Entsprechend würde der Verlauf eines abc zu Gold besser passen. Wir warten mal noch den heutigen Handel ab und entscheiden dann, ob wir die Alternative nun zur primären Erwartung erheben. Was das bedeutet? Ganz einfach, wenn wir durchbrechen, nutzen wir beim Anschlagen unserer Indikatoren die nächste Möglichkeit zum Nachkauf und werden unsere Position verdoppeln. Gleichzeitig mit den nachgezogenen Stopp haben wir dann keine Möglichkeit mehr beim Stopp out Geld zu verlieren.

Sollte die Welle B voranschreiten, kaufen wir zu einem tieferen Preis, nahe der dann kommenden bullischen Trendwende. In beiden Fällen schicken wir zum Einstieg per Mail eine Kurznachricht für Sie sie sich anmelden können.

Damit Silber nun gesichert die Gegenbewegung im Rahmen der Welle b ausbauen kann, muss ein Schlusskurs über $18 her. Mit dem Überwinden dieses Bereiches, tut sich der Markt noch sehr schwer. Solange wir diesen Schritt nicht packen, bleibt der Markt anfällig für einen weiteren Abverkauf. Der uns dann direkt unter $17.73 führt. Entsprechend müssen wir erneut auf die Gefahren hinweisen, die damit einhergehen. Ein direkter Abverkauf unter $17.73, wäre ein klares Signal dafür, dass hier doch etwas Größeres an Korrektur unterwegs ist. Welche letztlich den Markt wieder unter die $16.56 führen würde. Darauf gilt es nun zu achten.

Auch im Silber können wir entspannt auf die Handelswoche blicken. Wir sind mit unseren Positionen abgesichert auf dem Einstiegspreis. Aktuell gibt es eigentlich keine Gefahr, wenn Sie die Einstiege richtig genutzt haben. Wir verdoppeln die Position wenn wir uns stabilisieren und durchbrechen. Wir kaufen nach wenn Szenario zwei einer moderaten Korrektur eintrifft und wir lassen uns einfach ausstoppen wenn die Korrektur größer ausfällt und positionieren uns dann komplett neu.

Silber entwickelt sich weiter im Rahmen der Erwartung, auch wenn im gestrigen Handel ein kleiner Abverkauf angestoßen werden konnte. Welle b in Rosa sollte sich zumindest in den $18.50 Bereich ausdehnen, bevor wir in der finalen Welle c der Korrektur den Tradingbereich anlaufen werden. Auch dazu verschicken wir dann eine Kurznachricht per E-Mail mit allen Daten zum Einstieg.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de