GOLD: Potenzielle Long-Chance

Neben den hohen geopolitischen Risiken läuft die Geldmengenausweitung weiterhin auf Hochtouren. Sämtliche Währungen verlieren zunehmend an Kaufkraft, was die hohe inflationäre Entwicklung verdeutlicht.

In diesem Umfeld ist Gold als "safe haven" wieder gefragt.



Im Rahmen unserer zyklischen Berechnungen wird es ebenfalls interessant.

Wenn wir mit unserer Annahme richtig liegen, sollte es in Kürze zu einer potenziellen Chance auf der Long-Seite kommen. Der Aufwärtsimpuls dürfte in seinem Extrembereich eine Dauer von etwa 7 Tagen aufweisen (+/-).

Charttechnisch steht der Akkumulationsbereich 1.916-1.903 USD im Fokus. Sofern diese Zone verteidigt werden kann, sind LONGS die erste Wahl mit Kurszielen in Richtung 1.960 USD. Ein Close über 1.974 macht den Weg frei bis rd. 2.000 USD.

Ein bestätigter Bruch der 1.900 USD trübt die Lage zunehmend ein. Kursziele auf der Unterseite wären sodann 1.880 und 18.50 USD.

Hinweis:

