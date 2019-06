GOLD: Mustergültig - Swing-Trading

Der Long-Einstieg bei Gold Ende letzter Woche hätte nicht besser ablaufen können. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie (rote Linie) lief an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie (grüne Linie) heran und somit war das glänzende Edelmetall hervorragend für eine Long-Positionierung abgesichert. Die politischen Unsicherheiten und Handelsstreitigkeiten spielten bei dieser Trading-Idee zusätzlich in die Taschen. Kurz nach der Veröffentlichung des Beitrages kam es dann nicht nur zum Einstieg, sondern Gold hielt sich mustergültig an die Vorgaben der Trading-Idee.

Nun vor dem Wochenende und nach einem derart fulminanten Anstieg ist die Zeit für eine Gewinnmitnahme (halbe Position) gekommen. Schließlich liegt die Position nach kurzer Zeit schon kräftig im Plus – Einstieg 1.282 USD, aktuell 1.334 USD. Nach der Teilgewinnmitnahme ziehe ich den Stopp für die Restposition knapp unterhalb der 1.300-Dollar-Marke nach und sichere mir damit in jedem Fall einen schönen Gewinn ab.





Gold – XAUUSD - im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Hinweis zum DAX-Trade (siehe Beiträge im Stream):

Der deutsche Leitindex hat diese Woche wieder Feuer gefangen, da die Zinssenkungsphantasie in den USA die Marktteilnehmer wieder risikofreudiger werden ließ. Dies sah letzte Woche noch ganz anders aus. Unsere Rest-Position beim Short-Trade kam an sein Kursziel von 11.800 Punkten – im Durchschnitt konnte ich so über 300 Punkte einsammeln. Gerne wieder, doch aktuell habe ich kein Signal. Außerdem warte ich lieber die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarkdaten später ab, bevor ich mich neu positioniere.



