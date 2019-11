GOLD - DER KAMPF GEHT JETZT WEITER!

Abschreiben kann man sie weiterhin nicht, die Gegenbewegung in den Metallen. Gold kämpft weiter gegen eine direkte Fortsetzung des Ausverkaufes unter $1446 an. Damit bleibt die Erwartung intakt, dass wir binnen der nächsten Tage, eine Erholung in den Bereich von $1483 bis $1500 bewerkstelligen können.

An dieser Erwartung ändert sich auch zum Wochenschluss nichts. Gelingt dieser Schritt, nehmen wir dies wie angekündigt zum Anlass den Markt zu shorten. Auf der Unterseite bleiben die $1417 für uns das Ziel, ehe hier nochmals mit einer Aufwärtsbewegung gerechnet werden kann.

CHART GOLD

Statistik GOLD/GLD

Entsprechend strickt sich auch weiterhin die Entwicklung beim GLD, welchem wir ebenfalls das Potenzial einer Gegenbewegung zusprechen, die sich in den Bereich von $140 bis $141 erstrecken würde. Wir bleiben aber beim bisherigen Ansatz und sehen von einem Short des GLD ab. Aufgrund der beschränkten Handelszeiten, ist uns dort das Risiko zu groß.

In Summe lässt sich damit die Lage wie folgt greifen, Gold und GLD haben imminent die Chance die Erholung weiter zu komplettieren, ehe beide vor einem erneuten Sell-Off stehen, der an seiner nächsten Station, Aufklärung darüber geben wird, ob der Markt hier noch mal über die Jahreshochs hinaus kommt, oder die Show schon komplett durch ist und wir krachend und massiv abverkaufen werden. Für beide Szenarien steht unser Tradingplan, wir werden die kommenden Tage zum nächsten Einstieg eine Kurznachricht per E-Mail verschicken.



