GOLD IST VIEL MEHR ALS EIN KRISENGEWINNLER

Das darf doch nicht wahr sein – nach fast 77 Jahren Frieden herrscht wieder Krieg in Europa. Die Freude über das im März markierte Rekordhoch des Goldpreises in Höhe von 1.880 Euro verbietet sich Goldbesitzern geradezu, schließlich war hierfür vor allem der Überfall Russlands auf sein Nachbarland Ukraine verantwortlich.

Gold – mehr denn je ein „Must-Have-Investment“

Ausgelöst wurde der Aufwärtstrend des gelben Edelmetalls aufgrund explodierender Geldmengen und Schuldenberge aber bereits vor über 20 Jahren. Im Interview mit Mirko Schmidt (ab Seite 24), dem Mitgründer und Geschäftsführer von pro aurum, erfahren Sie, warum man Gold nicht als „Krisengewinnler“ herabwürdigen sollte. Bedingt durch die Pandemie und die Sanktionen gegen Russland sind Inflationssorgen mittlerweile zu Inflationsängsten mutiert. Preistreiber ist nicht nur der Energiesektor – im Grunde genommen wird alles teurer. Auf den Seiten 20–22 zeigen wir auf, dass sich Gold als krisenfester Inflationsschutz „par excellence“ seit ewigen Zeiten bestens bewährt hat. Silber, der „kleine Bruder von Gold“, scheint von den Investoren in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt worden zu sein. Über dessen Vorzüge können Sie sich auf den Seiten 33–35 informieren.

Unter wirtschaftlichen Aspekten macht es angesichts der Inflation an Krisen wenig Sinn, große Geldbeträge anzusparen, schließlich wären damit hohe Kaufkraftverluste vorprogrammiert. Über unseren hauseigenen Goldsparplan können Anleger systematisch Goldvermögen aufbauen und dadurch die private Altersvorsorge stärken. Wichtige Infos über „pro aurum Tresorgold“ haben wir auf den Seiten 42–44 für Sie zusammengetragen. Welch wohltuende Wirkungen Gold in einem diversifizierten Portfolio entfalten kann, zeigen wir Ihnen auf den Seiten 12–14 auf. Je nach individueller Risikobereitschaft sollten Anleger ihrem liquiden Geldvermögen eine Edelmetallquote zwischen zehn und 20 Prozent (davon 80 Prozent Gold und 20 Prozent Silber) gönnen. Das Motto lautet: Sicher ist sicher. Für alle, die nach der Lektüre dieser Kundenmagazin-Ausgabe noch Fragen bezüglich Gold & Co. haben, bietet sich unsere Onlineberatung via Telefon bzw. Video an. Alles Wissenswerte über diesen besonders nützlichen Service erfahren Sie ab Seite 50.

https://www.yumpu.com/de/document/read/66662807/pro-aurum-magazin-01-2022/35



Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Mirko Schmidt, Robert Hartmann und Claus Gabler