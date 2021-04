DAS GOLD IST DAS GRUNDGELD DER MENSCHHEIT

EIN AUFSATZ GEGEN FEHLDEUTUNGEN

►Der „digitale Hype“ rund um die Kryptoeinheiten verdeckt, dass Gold und Silber – die „natürlichen“ Geldarten – selbstverständlich auch im digitalen Zeitalter die Geldfunktion übernehmen können.

Dr. Thorsten Polleit: Der Blick in die lange Währungsgeschichte zeigt: Wann immer es den Menschen frei stand, ihr Geld selbst wählen zu können, haben sie zu Edelmetallgeld gegriffen. Vorzugsweise zu Gold, aber auch zu Silber. Dafür gibt es nachvollziehbare, handfeste Gründe. Denn damit “etwas” als Geld – also als allgemein akzeptiertes Tauschmittel – verwendet werden kann, muss es bestimmte (physische) Eigenschaften haben. Es muss zum Beispiel knapp sein, homogen (das heißt von gleicher Art und Güte), teilbar, prägbar, haltbar, transportabel, es muss einen hohen Wert pro Gewichtseinheit repräsentieren, und es muss weithin bekannt und akzeptiert sein. Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen hatten Gold und Silber immer wieder die Nase vorn gegenüber anderen Waren, die ebenfalls um die Geldfunktion konkurrierten…..

….Wer sich für das Goldgeld (und damit gegen das Fiat-Geld) ausspricht, der bekommt häufig die folgenden Sätze zu hören und zu lesen: “Der Goldstandard hat nicht funktioniert, deshalb hat man ihn ersetzt durch Fiat-Geld”. Oder: “Die “Große Depression” von 1929 bis 1933 war die Folge des Goldstandards”. Oder: “Ein Goldstandard lässt sich heutzutage gar nicht mehr durchführen, dazu ist nicht genügend Gold vorhanden”. Oder: “Ein Goldstandard ist nicht gut, er würde Wachstum und Beschäftigung hemmen, wäre eine Bedrohung für die modernen Volkswirtschaften”. Doch alle diese Aussagen lassen sich als falsch wiederlegen und zurückweisen. Sie alle beruhen auf einer unzureichenden beziehungsweise falschen Geldtheorie. Die folgenden Ausführen sollen das aufzeigen, sollen erklären, warum das Edelmetallgeld „gutes Geld“ und warum Fiat- Geld „schlechtes Geld“ ist; und warum die Beendigung des staatlichen Geldmonopols und die Eröffnung eines „freien Marktes für Geld“ notwendig sind, wenn die freie Gesellschaft und Wirtschaft erhalten bleiben sollen….



►Eine wahrhaftige geldtheoretische Aufklärung hat das Zeug, die Macht der kontrollierten Inflation und damit auch den schlimmsten Auswüchsen des Neo-Sozialismus das Handwerk zu legen.



Lesen Sie den kompletten Marktreport über den Link: https://www.degussa-goldhandel.de/wp-content/uploads/2021/04/degussa-marktreport-08-04-2021.pdf.





Marktreport von Dr. Thorsten Polleit Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel

