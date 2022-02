Gold in Euro kurzzeitig auf Allzeithoch: Diese Produkte eignen sich als Krisenschutz

Seit vielen Jahren steht Gold als Krisenmetall wieder verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Zuerst sorgte die Corona-Pandemie für einen regelrechten Goldrausch, zuletzt haben daraufhin vermehrt die Inflationssorgen zugenommen. Und nun steht die internationale Staatengemeinschaft vor einer kriegerischen Auseinandersetzung, die jederzeit weiter eskalieren könnte. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine befindet sich der östliche Teil des europäischen Kontinents im Ausnahmezustand – und auch im Rest von Europa ist die Sorge groß, dass sogar die NATO in den Krieg hineingezogen werden könnte.

In der aktuellen Krisensituation ist eine breite Flucht aus Anlageklassen zu beobachten, die sich bisher großer Beliebtheit erfreut haben. Allen voran Aktien und Kryptowährungen stehen massiv unter Druck. Dagegen profitieren echte Sachwerte wie Gold, doch auch Weißmetalle wie Silber, Platin und Palladium haben zuletzt deutlich an Wert zugelegt. Bei Gold wurde am 23. Januar 2022 sogar ein neues Allzeithoch in Euro erreicht.

Bei pro aurum hat die Nachfrage nach Gold und Silber bereits in den vergangenen Tagen sprunghaft zugenommen und auch nach dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine sind viele Kunden verunsichert. Sie wollen wissen, wie sie sich in dieser Situation mit Edelmetallen gegen eine weitere Entwertung ihres Vermögens schützen können.

Grundsätzlich sollten Anleger beachten, dass in der Vergangenheit kriegerische Auseinandersetzungen die Finanzmärkte kurz und heftig in die Tiefe gerissen haben, nach einigen Wochen oder Monaten jedoch eine Entspannung eintrat. Daher kommt auch das Sprichwort „Politische Börsen haben kurze Beine“. Im Fall der Ukraine und Russland ist allerdings völlig unklar, ob die Lage weiter eskalieren oder ob Russland einlenken wird. Letzteres erscheint jedoch unwahrscheinlich, sodass Investoren die Lage ernst nehmen sollten.

Edelmetall-Anleger sollten vor allem in Krisenzeiten auch bei der Auswahl ihres Edelmetalls auf „Nummer sicher“ gehen. Erste Wahl sind in turbulenten Zeiten vor allem Standardprodukte, die sich jederzeit ohne großen Aufwand weiterverkaufen lassen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die klassischen Anlagemünzen mit einem Gewicht von einer Unze Gold, allen voran der Krügerrand aus Südafrika. Auch der Maple Leaf aus Kanada, der American Eagle aus den USA und der Wiener Philharmoniker aus Österreich zählen hierzulande zu den absoluten Verkaufsschlagern. Diese Münzen sind auch im Rest der Welt anerkannt und lassen sich fast überall auf der Erde gegen Geld eintauschen.

Neben den modernen Anlagemünzen setzen Investoren in Krisenzeiten auch verstärkt auf sogenannte Kurantmünzen. Hierbei handelt es sich um historische Handelsmünzen, die in früheren Zeiten als Zahlungsmittel im Einsatz waren, heutzutage jedoch ausschließlich aufgrund ihres Edelmetallgehaltes gehandelt werden. Münzen wie der Sovereign aus Großbritannien oder die Vreneli aus der Schweiz weisen einen hohen Goldanteil auf und haben deshalb ihren Wert bewahrt, auch wenn ihre damaligen Landeswährungen inzwischen nicht mehr gültig sind.

Auch wenn der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch weit von Deutschland entfernt ist, möchten sich viele Anleger ganz praktisch auf einen Ausnahmezustand vorbereiten. Sie kaufen deshalb verstärkt kleine Stückelungen der gängigen Anlageprodukte. So gibt es beispielsweise Goldmünzen mit einem Gewicht von einer Zehntel-Unze oder sogar einer Zwanzigstel-Unze. Außerdem stehen seit vielen Jahren die sogenannten „Knickbarren“ oder auch „Kombibarren“ hoch im Kurs. Hierbei handelt es sich um Goldbarren, die über Sollbruchstellen in kleinere Einheiten unterteilt werden können. So ist es möglich, die gewünschte Goldmenge problemlos von dem Barren abzutrennen und beispielsweise als Zahlungsmittel einzusetzen.