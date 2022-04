Goldsparplan: Dieser Wertspeicher schützt Ihr Vermögen vor der Rekord-Inflation

Wer hätte gedacht, dass die Inflation hierzulande innerhalb kürzester Zeit auf über sieben Prozent steigt und dass ein Ende dieser Entwicklung nicht abzusehen ist? Nachdem die Inflation viele Jahre lang kein Problem war und eher zu niedrig als zu hoch eingeschätzt wurde, ist die Teuerungsrate inzwischen völlig explodiert. Bereits im vergangenen Jahr hatten steigende Energiepreise eine dynamische Aufwärtsbewegung der Inflationsrate bewirkt und inzwischen ist die Teuerungsrate durch den russischen Angriff völlig außer Kontrolle geraten. Es ist also allerhöchste Zeit, das eigene Vermögen zu schützen. Doch wie können Privatinvestoren in Zeiten des Anlagenotstands regelmäßig vorsorgen, wenn ihr Geld auf dem Sparbuch von der Inflation im Rekordtempo aufgefressen wird?

Bei pro aurum erfreut sich eine Alternative zum Sparschwein oder Sparbuch seit vielen Jahren großer Beliebtheit und gewinnt aktuell viele neue Anhänger: Ein Goldsparplan hilft dabei, kontinuierlich Vermögen aufzubauen. Damit können die Deutschen, die traditionell als ein Volk der Sparer gelten, ihrem gewohnten Sparverhalten treu bleiben und ihr Geld regelmäßig auf die hohe Kante legen. Das Geld wird jedoch nicht durch die Inflation aufgezehrt, sondern befindet sich in einem langfristig stabilen Wertspeicher, der in den vergangenen Jahren sogar eine stattliche Rendite erzielt hat.

Der Goldsparplan, der bei pro aurum als „Tresorgold“ bezeichnet wird, funktioniert denkbar einfach: Es wird eine monatliche Sparrate festgelegt, die nach Abschluss des Goldsparplanes auf ein Konto eingezahlt wird. Dort wird die Einzahlung zum jeweils aktuellen Goldpreis umgerechnet und dokumentiert. Beim Abschluss des Goldsparplanes wird zu Beginn ein Produkt festgelegt, das als Sparziel dient. Sobald der Gegenwert dieses Produktes angespart wurde, erfolgt eine Auslieferung. Zur Auswahl stehen zwei Investmentbarren mit einem Gewicht von einer Unze sowie 100 Gramm sowie vier Bestseller-Münzen aus dem Bereich der Anlage-Prägungen: der Krügerrand aus Südafrika, der Maple Leaf aus Kanada, das Känguru aus Australien und der Wiener Philharmoniker aus Österreich.

Ein Goldsparplan aus dem Hause pro aurum bietet viele Vorteile. Anleger, die regelmäßig Geld in Gold stecken möchten, müssen nicht in eine Niederlassung von pro aurum fahren. Die Transaktionen sind bequem von zu Hause möglich und können über einen Dauerauftrag vollautomatisch abgewickelt werden. Zudem profitieren die Kunden durch regelmäßige Einzahlungen vom sogenannten Cost-Average-Effekt. Dabei handelt es sich um einen rechnerischen Effekt, der entsteht, wenn das Risiko eines Kaufes zu besonders hohen oder besonders niedrigen Kursen auf viele Kaufzeitpunkte gestreut wird. So entsteht über einen längeren Zeitraum ein historisch stabiler Durchschnittskurs.

Mit dem Goldsparplan sichern sich Kunden von pro aurum größtmögliche Flexibilität: So können sie bereits ab 25 Euro monatlich in physisches Gold investieren. Es ist keine feste Laufzeit vorgegeben und Einmalanlagen sind jederzeit möglich. Ebenso kann der Sparplan jederzeit ausgesetzt und der Sparbetrag kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden. Es ist sogar möglich, das angesparte Guthaben vorzeitig zu verkaufen. Die Lagerung übernimmt pro aurum in einem Hochsicherheitstresor.

Die Konditionen für dieses Rundum-sorglos-Paket können sich sehen lassen: Jeweils zum 1. oder 15. eines Monats können Transaktionen vorgenommen werden. Die Gebühren liegen bei niedrigen 0,75 Prozent des durchschnittlichen Depotwerts, wobei eine Mindestgebühr in Höhe von 5,90 Euro pro Quartal anfällt.

