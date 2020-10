GOLDPREIS - Konkurrenz für den ERCO Buschhacker!

Wer jetzt denkt, was ist das denn? Der fragt sich dies zurecht. Es handelt sich um einen sehr, die Betonung liegt auf „sehr“, leistungsstarken Häcksler. Also nicht das kleine türkisfarbene Gardena-Gerät, was so mancher im Garten stehen hat, sondern ein richtiges Gerät. Wir würden ja schreiben, ein männer-massiger Häcksler, aber dies wäre nicht gender-konform.

Von einem solchen jedenfalls scheint aktuell der Goldmarkt eingesaugt worden zu sein. Denn sämtliche Bewegungen des Marktes, seit dem Tief bei $1851, kommen nur noch als Geschreddertes ohne jegliche Substanz auf den Chart. Wir waren darauf vorbereitet, dass die Bewegung keinen Schönheitspreis gewinnen wird, doch das hier grenzt an Arbeitsverweigerung.

Wir sind nun seit Wochen in einer Range zwischen $1851 und $1942 gefangen, welche zwischenzeitlich noch auf $1877 an der Unterseite verdichtet wurde. Damit ist wenig bis gar nichts anzufangen. Den Versuch eines impulsiven Ausbruches stoppten die $1942 und damit auch unsere Lust an weitere Long Positionen . Wir haben ja über die Woche hinweg darauf hingewiesen, wo Stopps zu setzen sind, wem hier der Appetit noch nicht vergangen ist. Dazu gilt es, sich weiterhin an den Marken von $1877 und von $1851 zu orientieren. Knapp darunter können Stopps für aktuelle Long Positionen gesetzt werden.

Dennoch können wir aktuell im Rahmen der Range nur wenig ausrichten. Denn solange der Markt sich hier weiterhin über den $1877 und letztlich über $1851 behaupten kann, ist eine Fortsetzung der Gegenbewegung in unseren Zielbereich, gelbe Box, zwischen $1970 und $2038 schlicht der am wahrscheinlichsten anzunehmende Verlauf. Wie eingangs bereits beschrieben, wird der Chart mit der Bewegung dorthin keinen Schönheitspreis mehr gewinnen. Große Sorge ist dabei, dass dies aufgrund der überlappenden Strukturen zudem noch lange dauern kann. Sprich, weitere zwei bis vier Wochen, wenn es dumm läuft. Das kann es muss es aber nicht. Deshalb macht es Sinn, ein Handelsinstrument ohne zeitlichen Ablauf zu nutzen. Wir handeln dazu den Gold Future Preis per CFD.

Was können wir also für die kommende Woche festhalten? Wie gesagt, es bleibt dabei, die Fortsetzung der Gegenbewegung bleibt in beiden Fällen der primäre Verlauf. Dies stellt den imminenten Verlauf dar. Übergeordnet sehen wir beide Märkte im Anschluss weiterhin auf eine Fortsetzung der Korrektur ausgerichtet. Wobei wir Gold nach wie vor gerne in unserem blauen Zielbereich zwischen $1720 und $1606 sehen würden.

Denn dies würde letztlich die Grundlage schaffen, dass Gold nochmal eine nachhaltige Aufwärtsbewegung mit neuen Hochs startet. Langfristig sind wir klar bullisch ausgerichtet. Wir glauben an Gold und halten Gold seit vielen Jahren, Jedoch sieht es technisch stark danach aus das wir nochmals eine Möglichkeit bekommen im blauen Zielbereich nachkaufen zu können. Das wäre langfristig gesehen ein Glücksfall für uns.

