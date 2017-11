GLENCORE profitiert von E-Mobilität!

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

(wirtschaftsinformation.ch) – „GLENCORE ist bereit für den nächsten Aufschwung“ schrieben wir am 22. Juni, als wir letztmals ein Update zum Zuger Rohstoffkonzern publiziert hatten. Damals notierte die Aktie, die wir auch im WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO halten, bei GBP 2.90. Seither ging es mit den Notierungen schnurstracks in Richtung GBP 3.80 aufwärts, was gleichzeitig dem höchsten Kurs seit Mitte 2014 entsprach.

Neben der allgemein gut laufenden Konjunktur profitiert GLENCORE vom Trend hin zur Elektromobilität, kurz E-Mobilität. Damit sind alle Fahrzeuge gemeint, die von einem Elektromotor angetrieben werden und die Energie vorwiegend aus dem Stromnetz be­ziehen. Mit einer Durchdringungsrate von einem Prozent ist der Markt für Elektroautos zwar noch überschaubar. Kaum jemand zweifelt jedoch daran, dass der Anteil in den nächsten Jahren massiv steigen wird. Die Auswirkungen auf die Metallindustrie sind massiv: Im Vergleich zu herkömmlichen Autos wird in Elektrofahrzeugen dreimal mehr Kupfer verbaut, so zum Beispiel für Kabel, den Elektromotor und die Batterie. Aufgrund der Elektrobatterien steigt auch die Nachfrage nach Kobalt, Nickel, Lithium, Graphit, Mangan und Aluminium. Dies schafft eine perfekte Ausgangslage für GLENCORE. Bei Kobalt nimmt GLENCORE mit einem Marktanteil von 24% eine dominante Stellung ein. Bei Kupfer (Marktanteil 7%) und Nickel (Marktanteil 5%) belegt GLENCORE den dritten Platz unter den globalen Rohstoffakteuren. Man muss also nicht die Aktie des US-Auto­bauers Tesla kaufen, um von der Elektromobilität zu profitieren. Zumal noch lange nicht garantiert ist, dass sich Tesla am Markt behaupten wird. Die etablierten Autokonzerne werden nämlich alles unternehmen, um ihre Vormachtstellung zu verteidigen. Sicher ist hingegen, dass kein Weg an den benötigten Rohstoffen vorbeiführt. Deshalb ist es viel cleverer, sich bei GLENCORE zu positionieren. Wir erhöhen das Kursziel von GBP 4 auf GBP 4.50 und platzieren bei GBP 3.25 eine Stop-loss Limite!

GLENCORE ist an der London Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol GLEN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A1JAGV, letzter Kurs ca. GBP 3.70.

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.