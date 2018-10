GGX Gold: Vielversprechendes Grabenprogramm gestartet

Der kanadische Goldexplorer GGX Gold (WKN A2AS/U / TSX-V GGX) hat zuletzt immer wieder hervorragende Bohrergebnisse von den Goldadersystemen Everest und COD auf seinem Gold Drop-Projekt geliefert. Nachdem die Flut der Zahlen zuletzt etwas nachgelassen hatte, geht es jetzt mit neuen, aussichtsreichen Arbeiten weiter.

Denn wie GGX mitteilt, hat man ein Grabungsprogramm auf Gold Drop begonnen, mit dem man auf die goldhaltigen Erzgänge Silent Friend und Ken in der Nähe der Gold Drop- und North Star-Adersysteme im östlichen Teil der Liegenschaft abzielt. Dort hatte in der Vergangenheit der Großteil der historischen Erkundungs- und Abbauarbeiten stattgefunden.

GGX hat auf Gold Drop in gleich mehreren Bereichen gold- und silberhaltige Erzgänge nachgewiesen, die in historischen Proben Gehalte von teilweise mehr als 1 Unze Gold erbrachten. Auch aus den Bohrungen auf COD und Everest konnte man übrigen solch hohe Werte nachweisen, darunter unter anderem 50,1 g/t Gold über 2,05 und 54,9 g/t Gold über 1,47 m.

2017 hatte das Unternehmen Prospektionsprogramm durchgeführt, das signifikante Ergebnisse erbrachte, darunter 297 Gramm g/t Gold und 1.290 g/t Silber in einer Probe aus einer Quarzhalde. GGX vermutet, dass diese aus dem südlichen Bereich von Silent Friend stammt. Proben aus einer Minenschachthalde nördlich dieses Aufschlusses lieferten bei der Analyse 6,98 g/t Gold und 38,6 g/t Silber und damit ebenfalls hohe Metallgehalte. Weitere Proben aus einem Minenschacht weiter südlich, den man für den Minenschacht Ken hält, ergaben 4,47 g/t Gold und 23,0 g/t Silber. Das Gebiet klingt angesichts dessen für uns äußerst aussichtsreich.

Ziel des Programms ist es nun, die Quarzerzgänge in den Bereichen zwischen den historischen Abbaustätten aufzuspüren und nachzuverfolgen. Schon bei den anderen Erzgängen / Erzgangsystemen auf Gold Drop hatten sich Grabungen mit modernen Techniken bei der Erweiterung dieser Systeme als hilfreich erwiesen. Die historischen Grabungen hatten in dieser Hinsicht hingegen versagten. Als Beispiel führt GGX Gold die jüngste Entdeckung des Ausläufers des Erzgangs Gold Drop im Süden der historischen Abbaustätten an, die man im September dieses Jahres machte.

GGX Gold ist wie viele (Gold-) Explorer zuletzt angesichts des schwierigen Marktumfelds unter Druck geraten – obwohl das Unternehmen immer wieder hochgradige Bohrergebnisse vorlegen konnte. Aktuell bringt es GGX so nur noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mio. CAD (nicht verwässert). Das ist angesichts des schon Erreichten und der Chancen auf weitere Entdeckungen unserer Ansicht nach ein sehr attraktives Level. Natürlich handelt es sich bei GGX Gold als Explorer weiterhin um eine hochriskante Spekulation. Chancen sehen wir aber wie gesagt dennoch.

