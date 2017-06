Weitere Suchergebnisse zu "GFT Technologies SE":

GFT Technologies neue Value Aktie | 30% Kurschance Letzte Woche stellten wir Ihnen die Aktie vonum 8,95 Euro als neue Value Aktie vor. Seither konnte sich das Papier schon auf 9,70 Euro verteuern. Hier bleibt unser Kursziel von rund 11 Euro bestehen.Schon heute können wir Ihnen hier im freien Newsletter unseres Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbriefes eineaus dem TecDax vorstellen. Hier lauert eine 30% Chance.Es handelt sich um die Aktie der(WKN: 580060).Die Aktie wird heute bei 18,75 Euro gehandelt. Hier trifft das Papier auf densowieAufwärtstrend:Zum Amtsantritt vom neuen CEO Frau Marika Lulay zum 1. Juni 2017 handelte die Aktie noch um 21 Euro. Durch Leerverkäufer wurde die Aktie nun wieder in den letzten Tagen stärker nach unten abverkauft. Die Aktienbewertung ist hier bei einem Unternehmensumsatz von 450 Mio. Euro für das Jahr 2017 unserer Meinung nach viel zu günstig. Jüngst waren diese Rücksetzer immer exzellent Kaufzeitpunkte.Ich erwarte in diesem Jahr noch weitere Übernahmen durch die GFT Technologies. Unter anderem durch gezielte Zukäufe im IT-Sektor will GFT seinen Umsatz bis ins Jahr 2020 auf 800 Mio. Euro steigern . Die EBITDA-Marge soll hier auf ca.12% wachsen! Generell wolle der Konzern in bestehende Märkte investieren. Dabei traut sich GFT auch."12.05.2017 11:56HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen aufDer IT-Dienstleister für die Bankenbranche glänze durch starkes Wachstum, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Freitag. Unter dem Strich seien die Ergebnisse erwartungsgemäß gewesen.Ich denke, die GFT Technologies wird bald wieder eine Übernahme tätigen! Der Aktienkurs ist gerade heute sehr günstig.Hinweis nach $34b WPHG: Der Autor besitzt Aktien der GFT Technologies, sowie KO-Scheine long auf die Aktie. Der Autor besitzt Aktien von Klöckner.