GFT: Mal sehen, ob die Gegenbewegung anhält. Die Chance besteht!

Am 13. Juli hatten wir im Titel eines Beitrags über GFT im Express-Service eine Frage gestellt. Der Artikel wurde anschließend mit dieser Überschrift veröffentlicht: „GFT: Kann man nach dem Absturz einen Zocker-Trade wagen?“ Die Antwort haben wir jetzt und die lautet erst einmal: JA! Ob dieser Trade ein Volltreffer wird, werden wir in den nächsten Tagen erfahren. In unserem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: „Ob der Zeitpunkt für eine Gegenbewegung bereits gekommen ist und ob die überhaupt nennenswert entsteht, kann man noch nicht sagen. Sollte sich aber eine Gegenwehr zeigen, könnte man mit einem starken Hebel einen möglicherweise erfolgreichen Trade versuchen.



Charttechnisch gibt es bei den aktuellen Kursen keinerlei Hilfestellung, denn die letzte Unterstützung bei 15,95 Euro liegt bereits meilenweit entfernt und der Kurs kann in beide Richtungen gehen. Die Aktie bewegt sich in einem Bereich, den man zuletzt Anfang 2015 gesehen hatte. Wer den nach unserer Meinung passenden Einstiegskurs und ein geeignetes Hebel-Produkt wissen möchte, erfährt das – wie immer - im RuMaS Express-Service.“ Nach der Veröffentlichung des Artikels ging der Kurs am 17.07. noch bis 14,54 Euro in den Keller, aber wer dann gut aufgepasst hat, konnte zunächst eine Gegenwehr, dann eine Kursberuhigung und jetzt den deutlichen Kursaufschlag sehen. Auf diesen Fall hatten wir Sie mit unserem Trading-Tipp gut vorbereitet und ein starkes Hebel-Zertifikat für den Einstieg genannt, das jetzt schon einen sehr schönen Gewinn zeigt.