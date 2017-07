GFT: Kann man nach dem Absturz einen Zocker-Trade wagen?

GFT hatte die Prognose kassiert, die wegen des Umsatzausfalls von rund 37 Mio. Euro von zwei Großkunden aus Großbritannien und den USA am Dienstag zu einem Absturz von etwa 18,70 Euro auf zunächst etwa 16,00 Euro führte und in den beiden Folgetagen noch einmal bis auf 15,18 Euro in den Keller ging. Ob der Zeitpunkt für eine Gegenbewegung bereits gekommen ist und ob die überhaupt nennenswert entsteht, kann man noch nicht sagen. Sollte sich aber eine Gegenwehr zeigen, könnte man mit einem starken Hebel einen möglicherweise erfolgreichen Trade versuchen.



Charttechnisch gibt es bei den aktuellen Kursen keinerlei Hilfestellung, denn die letzte Unterstützung bei 15,95 Euro liegt bereits meilenweit entfernt und der Kurs kann in beide Richtungen gehen. Die Aktie bewegt sich in einem Bereich, den man zuletzt Anfang 2015 gesehen hatte. Wer den nach unserer Meinung passenden Einstiegskurs und ein geeignetes Hebel-Produkt wissen möchte, erfährt das – wie immer - im RuMaS Express-Service.