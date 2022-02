DIE GEBURTSSTÄTTEN DES GOLDES: PLATZ EINS IST EINE ECHTE ÜBERRASCHUNG

Denken Sie beim Abbau von Gold auch an den Klondike-Fluss in Kanada, an die unendlichen Weiten von Australien oder an Bergwerke in Südafrika? Ganz falsch sind diese Fantasien nicht, doch der globale Goldbergbau findet heutzutage auch an anderen Orten statt – und auf Platz eins der wichtigsten Produktionsländer für Gold ist eine Überraschung zu finden: China nimmt die Poleposition bei der Förderung von Gold ein.

Wie das Datenjournalismus-Portal „Statista“ zeigt, blieb die globale Goldförderung auch 2021 auf einem hohen Niveau. Schätzungsweise rund 3.000 Tonnen Gold konnten im vergangenen Jahr neu gewonnen werden. Rund 370 Tonnen des Edelmetalls kommen aus China, gefolgt von Australien (330 Tonnen) und Russland (300 Tonnen). Die USA (180 Tonnen) und Kanada (170 Tonnen), die hierzulande als klassische Goldförderländer gelten, liegen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen.

Bei ihrer Analyse der wichtigsten Herkunftsländer für Gold weisen die Datenanalysten von „Statista“ auf die Seltenheit des gelben Metalls hin. Sie gehen davon aus, dass die chinesischen Goldvorkommen bald erschöpft sein würden. Die Reserven des Landes werden auf nur etwa 2.000 Tonnen geschätzt und ein Ende der Förderung wird innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet.

Als langfristige Stütze für den Goldnachschub dürfte sich Australien herausstellen. „Statista“ rechnet vor, dass noch etwa 11.000 Tonnen Gold in Australien gefördert werden können. Zudem will Brasilien seine Bergbauaktivitäten ausbauen. Schätzungen zufolge gibt es in Brasilien mindestens 4.000 Goldminen.

Die Förderung von Gold gestaltet sich auf herkömmlichen Wegen immer komplizierter, weil kaum neue Goldvorkommen entdecken werden und sich die restlichen Goldreserven in tiefen Gesteinsschichten befinden. Da die Minenunternehmen sich in den letzten Tagen verstärkt ihrer Verantwortung für Mensch und Umwelt zuwenden, gewinnt das Recycling von Gold zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund hat pro aurum seit vielen Jahren einen Altgold-Service im Angebot, über den Goldbesitzer ihr Altgold bequem zu Geld machen können.