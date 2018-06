GEA Group-Aktie (Wochenchart): Ein schmaler Grat - Chartanalyse

Düsseldorf (aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) charttechnisch unter die Lupe.



Mit einem Minus von rund 20% im bisherigen Jahresverlauf zähle die GEA Group-Aktie zu den absoluten Underperformern im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741). Aufgrund dieser Entwicklung rücke nun eine sowohl kurz- als auch langfristig wichtige Haltezone in den Fokus. Schließlich habe das Papier in den letzten Wochen mehrere "inside weeks" ausgeprägt. Da die jüngsten Erholungen immer schwächer ausgefallen seien, liege das Hauptaugenmerk aktuell auf dem Tief von Mitte April bei 31,56 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter dieses Level würde nicht nur die beschriebenen Innenstäbe nach unten auflösen, sondern erhöhe im langfristigen Kontext auch das Risiko der Ausbildung einer großen Toppformation. Spätestens bei einem Abgleiten unter das Tief vom September 2015 bei 31,16 EUR wäre die eingezeichnete obere Umkehr Realität. Im Fall einer negativen Weichenstellung definiere das 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2009 (28,69 EUR) in Verbindung mit den 2007er-Hochs (28,34/27,54 EUR) den nächsten Rückzugsbereich. Dass der Druck auf die Aktie und die beschriebene Schlüsselzone hoch bleiben dürfte, signalisiere z. B. das negative Schnittmuster zwischen 38- und 200-Wochen-Linie (akt. bei 37,55/38,98 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.06.2018)



XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:32,02 EUR -0,44% (04.06.2018, 09:24)Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:31,97 EUR -1,51% (04.06.2018, 09:29)ISIN GEA Group-Aktie:DE0006602006WKN GEA Group-Aktie:660200Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:G1ANasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:GEAGFGEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (04.06.2018/ac/a/d)