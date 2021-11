GDX: Newmont Mining, Barrick Gold & Franco-Nevada auf einen Streich!

Mögliche Kurserholung bei Goldminen. Breakout-Setup beim GDX VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF. Noch mehr Setups börsentäglich im Trader Live bei ratgeberGELD.at!

Symbol: GDX ISIN: IE00BQQP9F84

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Der GDX VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF verlor in den vergangenen sechs Monaten, vom Verfall des Goldpreises mit nach unten gezogen, fast 14 Prozent seines Kurswertes. Jetzt könnte es gemeinsam wieder nach oben gehen. Das gelbe Edelmetall startete bereits am Freitag mit einer langen grüne Kerze. Es ist zu erwarten, dass sich die Goldminen in Kürze anschließen werden. Die starke Saisonalität des Goldpreises im November spricht ebenfalls für einen Kursschub Richtung Norden.

Chart vom 05.11.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 32.75 USD





Meine Expertenmeinung zu GDX

Meinung: Die einzelnen Unternehmen unterscheiden sich deutlich in puncto Schwerpunkt der Tätigkeit (Exploration, Förderung, Spekulation), Anteil des Goldes im Vergleich zu anderen Rohstoffen sowie Ergiebigkeit beziehungsweise Restlebensdauer der Minen. Der GDX bündelt die wichtigsten Vertreter der Branche wie Newmont Mining, Barrick Gold und Franco-Nevada in einem einzigen Wertpapier, sodass Trader von einer positiven Gesamtentwicklung des Sektors profitieren können.

Setup

Mögliches Setup: Die Seitwärtsbewegung der letzten zwei Tageskerzen formiert unser Breakout Setup und zeigt uns, wo wir Trigger und Stopp Loss platzieren müssen. Das Kursziel ermitteln wir mit der Measured-Move-Methode. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GDX.

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2021

