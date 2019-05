GBP/USD: Im ersten Anlauf gescheitert, aber.. [...]

In der abgelaufenen Woche zeigte sich das britische Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) ungeahnt stark. Dabei konnten Bullen einen wichtigen Meilenstein für sich erzielen und im Bereich einer wichtigen Unterstützung ein deutliches Zeichen setzen.

Seit dem Doppelhoch aus Anfang 2018 bei 1,4377 USD steckt das Währungspaar GBP/USD in einer Konsolidierungsphase. Den Tiefpunkt markierte das Pärchen bei 1,2439 USD Ende Dezember, eine ausgeprägte Bodenbildungsphase läuft allerdings schon seit August letzten Jahres! Diese präsentiert sich auf den ersten Blick vielleicht etwas chaotisch, es lässt sich hieraus jedoch eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 1,3298-1,3300 USD ablesen. Bislang scheiterte das Paar jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber, dieser könnte mit einem anhaltend starken britischen Pfund jedoch schon sehr bald in Reichweite gelangen. Hieraus ließen sich im Erfolgsfall anschließend mittelfristige Handelsansätze ableiten.

Innerhalb der Kursmarken von 1,2865 und grob 1,3298 USD ist das Währungspaar GBP/USD zunächst noch als neutral zu bewerten. Ein nachhaltiger Ausbruch über mindestens 1,33 USD auf Wochenbasis könnte jedoch den Anstoß für eine anschließende Rallye in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements bei 1,3636 USD liefern. Sollte das Pärchen hingegen unter die Tiefstände aus April dieses Jahres von 1,2865 USD abrutschen, würde die potenzielle inverse SKS-Formation jedoch zunehmend in Bedrängnis geraten. Unterhalb der Augusttiefs aus 2018 sollte die vorliegende Bodenbildungsphase schwere Schlagseite erleiden.

GBP/USD (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,3196 // 1,3263 // 1,3298 // 1,3362 Unterstützungen: 1,3080 // 1,2996 // 1,2926 // 1,2865

Als schönes Zugvehikel für diese Strategie eignet sich im Übrigen das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF9A3D besonders gut, dass von jetzt an eine Renditechance von 133 Prozent bietet. Das Chancen Risiko Verhältnis bei einem direkten Einstieg wird auf 2,2 taxiert, der Schein dürfte bei Zieleinlauf von 1,3636 USD im Bereich von 7,55 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte sich jedoch zunächst nicht höher als das Niveau von 1,2930 USD aufhalten. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,26 Euro.Es ist in dieser Woche mit hoher Volatilität zu rechnen, insbesondere am Mittwoch.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF9A3D

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,22 - 3,25 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,2800 USD

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,2800 USD

akt. Kurs Basiswert: 1,31507 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,55 Euro Hebel: 36,1

Kurschance: + 133 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

