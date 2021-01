GBP/USD auf Unterstützung

Das Währungspaar GBP/USD befindet sich in einem mehrmonatigen Aufwärtstrend mit steigenden Hoch- und Tiefpunkten.Nach dem Bewegungshoch vom 14.01. und Test der Widerstandszone (rote Zone) kam es erneut zu Abgabedruck und einem Rückgang bis in das seit Anfang Dezember bestehende Begrenzungsniveau (grüne obere Zone). In diesem Bereich verläuft die aufwärtsgerichtete und seit Mitte 2020 bestehende Trendlinie, was erneut für Unterstützung sorgen sollte.





Für weiter steigende Kurse sprechen unsere Berechnungen aus zyklischer Sicht. Hier ist ein Anstieg bis um den 31.01. zu erwarten. Spätestens dann sollten alle Long-Positionen gesichert, bzw. aufgelöst werden, da wir um den 01.02. einen mehrwöchigen Rückgang bis um den 19.03. erwarten.



Hinweis:

Innerhalb unserer Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In dem vorangegangenen Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellen weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung dar.



+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Unsere präzisen Wendetermine (im Voraus) bilden eine absolute Ausnahme auf dem Markt.

Immer aktuell und sofort erhalten unsere Abonnenten klare und professionelle Trading Signale sowie professionell aufgearbeitete Analysen.

Von unseren Signalen profitieren sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene.



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 78 % Trefferquote!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.