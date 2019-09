GBP/USD: Wirtschaft überraschend stark

Das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) befindet sich seit wenigen Wochen wieder in einer Aufwärtsphase, und das nicht ohne Grund! Zum einen präsentiert sich die britische Wirtschaft derzeit überraschend stärker, zum anderen sorgten die Tiefs aus 2016/2017 für eine Stabilisierung - nicht vergessen die fünfwöchige Zwangspause des Unterhauses ab diesem Tag.

Insgesamt ist das britische Pfund zum US-Dollar rückläufig, beispielsweise hat das Pfund gegen Ende 2007 noch einen Wert von über zwei US-Dollar aufgewiesen. Den Höhepunkt des Ausverkaufs erreichte das Paar schließlich zum Jahreswechsel 2016/2017 mit einem Verlaufstief von 1,1926 USD. Anschließend konnte GBP/USD wieder bis auf ein Niveau von 1,4377 USD zulegen, kam anschließend aber wieder unter Druck und fiel in den letzten Wochen erneut auf die Tiefstände aus 2016/2017 zurück. Überraschend starke Wirtschaftsdaten Großbritanniens sorgten für einen stärkeren Pfund gegenüber dem US-Dollar, aber auch die Tiefstände von vor einigen Jahren reifen wieder Käufer auf den Plan. Noch besitzt die vorliegende Aufwärtsbewegung weiteres Potenzial und kann über entsprechende Long-Positionen abgeschöpft werden.Politisch könnte es ab jetzt wegen der Zwangspause des Unterhauses und einer gesetzlichen Speere für den Do-Deal-Brexit etwas entspannter zugehen.

Doppelboden denkbar

Bis man wirklich von einem echten Doppelboden beim Währungspaar GBP/USD sprechen kann, muss noch viel Überzeugungsarbeit seitens der Bullen geleistet werden. Kurzfristig lässt sich allerdings Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von rund 1,26 USD ableiten und mittels eines Investments beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DG9NK6bestens partizipieren. Trotz der aktuellen Kursgewinne sollten noch Rücksetzer einkalkuliert werden, diese enden im besten Fall an der Kursmarke von 1,2160 USD. Geht es hingegen unter dieses Niveau abwärts, drohen direkte Abschläge zurück auf die Jahrestiefs von 1,1958 USD und somit ein erneuter Test der Jahrestiefs. Ob an dieser Stelle anschließend eine Stabilisierung gelingt, bleibt noch abzuwarten.

GBP/USD (Wochenchart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,2384 // 1,2439 // 1,2506 // 1,2600 Unterstützungen: 1,2233 // 1,2160 // 1,2064 // 1,1958

Fazit

Die deutlich festeren Wirtschaftsdaten und der seit Wochen andauernde Aufschwung beim britischen Pfund kann zum Anlass für ein direktes Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DG9NK6 genutzt werden. Die mögliche Renditechance bis zum Zielniveau von 1,26 USD erstreckt sich dabei auf bis zu 50 Prozent. Dabei dürfte der vorgestellte Schein im Bereich von 6,75 Euro herum notieren. Mit einem kleinen Zwischenstopp muss um 1,2440 USD gerechnet werden. Als Ausstiegsmarke kann der Bereich um 1,2160 USD angesetzt werden, das entspricht einem Ausstiegskurs im vorgestellten Zertifikat von 2,77 Euro. Beim Anlagehorizont sollten sich Investoren jedoch etwas mehr Zeit lassen, hier könnten noch einige Wochen bis zum Zieleinlauf verstreichen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DG9NK6

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,44 - 4,46 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1886 USD

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,1886 USD

akt. Kurs Basiswert: 1,2345 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,75 Euro Hebel: 25,06

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

