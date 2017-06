GBP/USD (Weekly) - Langsam wird es eng

Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





Das britische Pfund hat nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen drei Jahrein den vergangenen Wochen zu einer Erholungsbewegung angesetzt, die aktuell möglicherweiseaber schon wieder zur Disposition steht. So nähert sich die britische Valuta dem seitdem Tagestief vom Oktober 2016 ausgeprägten Aufwärtstrend (akt. bei 1,2510 USD) vonoben an und würde im Falle eines Unterschreitens dieser Trendlinie eine negative Weichenstellungvollziehen. Dann wäre nämlich auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1,2534 USD) verletztund es droht ein Wiedersehen mit dem Jahrestief vom Januar bei knapp 1,20 USD. DassInvestoren ein solches Szenario zumindest im Hinterkopf haben sollten, wird durchdas Verkaufssignal des Wochen-Stochastik untermauert. Auch der MACD notiert in diesemZeitfenster nur noch knapp oberhalb seiner Triggerlinie. Zwar sieht es bei den technischenIndikatoren auf Tagesbasis etwas besser aus, dennoch ist Vorsicht angebracht. Um dietechnische Ausgangslage zu verbessern, müsste das bisherige Jahreshoch vom Mai (1,3050USD) überwunden werden. Die echte Härteprobe wartet danach allerdings erst in Formdes dominierenden Abwärtstrends seit Juli 2014 (akt. bei 1,3541 USD).