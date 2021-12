GBP/USD: Potenzielle Trendwendestelle

Das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) hat sich zuletzt in einen markanten Supportbereich um 1,33 USD begeben und versucht dich an dieser Stelle offenbar in einer Stabilisierung. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte hieraus wieder eine Aufwärtsbewegung hervorgehen.

Nachdem das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in den Jahren zwischen 2014 und 2017 abwertete, stellte sich nur wenig später eine grobe Seitwärtsbewegung mit einer anschließenden Stabilisierungsphase ein. Dieser Versuch dauert jedoch noch immer an, allerdings lässt sich in den letzten Jahren eine klare Formation erkennen, die in Form einer Tasse daherkommt. Aktuell wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Henkel ausgebildet, gestützt wird das Paar derzeit um 1,33 US-Dollar. Kann dieses Niveau für eine Stabilisierung sorgen, würden sich kurz- bis mittelfristige Long-Ansätze ergeben.

Paar sollte an dieser Stelle drehen

Kann der markante Unterstützungsbereich um 1,3298 US-Dollar für eine nachhaltige Stabilisierung sorgen und der Wert mindestens über ein Niveau von 1,3450 US-Dollar zulegen, könnte dies die erfolgreiche Ausbildung des Henkels bedeuten und infolgedessen weitere Zugewinne an rund 1,36 und 1,3834 US-Dollar bei GBP/USD bereithalten. So viel zum kurzfristigen Verlauf. Mittel- bis langfristig kann ein erfolgreicher Bodenabschluss erst durch einen Kurssprung mindestens über 1,4377 US-Dollar gelingen. Ein Bruch der markanten Unterstützungszone von rund 1,33 US-Dollar dürfte aber wieder bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen und würde für Abwärtspotenzial auf die nächste Unterstützung um 1,2795 US-Dollar führen. Dieses Szenario würde jedoch die Cup&Handle-Formation sichtlich gefährden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,3335 // 1,3401 // 1,3513 // 1,3607 US-Dollar Unterstützungen: 1,3192 // 1,3135 // 1,3058 // 1,2923 US-Dollar

Fazit

Ein erfolgreicher Boden im Bereich von 1,33 US-Dollar mit einem anschließenden Kursanstieg über 1,3450 US-Dollar könnte kurzfristig ist Kurspotenzial an 1,36 und darüber 1,3835 US-Dollar freisetzen. Hierauf könnte man kurzfristig beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX25AA setzen und dabei eine Rendite von 360 Prozent abgreifen. Der Schein dürfte bei vollständiger Umsetzung der Idee auf 6,05 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung ist klar unterhalb der jüngsten Tiefs von 1,32 US-Dollar anzusetzen, daraus leitet sich ein entsprechendes Stopp-Niveau im Zertifikat von 0,43 Euro ab.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX25AA

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,30 - 1,31 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,3111 US-Dollar

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,3111 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,3255 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,05 Euro Hebel: 89,8

Kurschance: + 360 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.