GBP/USD: Perfekter Lauf vorm Ende

Im Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) läuft seit Sommer eine ausgesprochen saubere Aufwärtsbewegung. Doch langsam aber sicher nährt sich das Paar einem sichtlich hartnäckigen Widerstand an, der sicherlich für einen Dämpfer sorgen dürfte.

Seit den Verlaufstiefs aus Oktober 2016 um 1,1926 USD basteln Marktteilnehmer offenbar an einer zeitlich stark ausgedehnten Trendwendeformation in Form eines Doppelbodens. Das lässt zumindest das zweite Standbein aus Sommer dieses Jahres um 1,1958 USD erahnen. Seitdem herrscht eine intakte Aufwärtsbewegung, die mustergültig für eine fünfwellige Impulswelle mit einem nahezu makellosen Kursverlauf steht. Noch dominieren Käufer das Handelsgeschehen, doch schon bald stößt das Paar GBP/USD an eine markante Widerstandszone aus 2018/2019. An dieser Stelle ist definitiv mit einem zwischenzeitlichen Dämpfer zu rechnen, der wiederum für sehr kurzfristig orientierte Investoren eine günstige Handelsgelegenheit bieten kann. Natürlich muss an dieser Stelle auch die bevorstehende Parlamentswahl in Großbritannien am 12. Dezember 2019 erwähnt werden, deren Ausgang für die eine oder andere Kursbewegung bei den Cross-over-Paaren sorgen dürfte.

Doppelboden hat Vorrang

Auf Sicht der nächsten Handelstage ist ein Kursanstieg an die Widerstandszone aus 2018/2019 bei 1,3298 USD stark zu favorisieren. An dieser Stelle könnte dann aber ein Dämpfer das Paar kurzfristig abwärts drücken, hier würde sich für spekulative und sehr kurzfristig orientierte Anleger durchaus ein Short-Investment anbieten. Ziele sind vorerst um 1,3000 USD ableitbar, darunter könnte es sogar im Rahmen einer inversen SKS-Formation sogar auf 1,2600 USD weiter abwärts gehen. Aber schon alleine bei einem Test der ersten Zielmarke ließe sich beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST1PTX eine Rendite von bis zu 95 Prozent erzielen. An dieser Stelle wird sich dann der weitere Weg des Paares erst noch zeigen müssen. Übergeordnet wird aber weiterhin der Aufbau des Doppelbodens seit 2016 favorisiert, der mit einem deutlichen Kursanstieg über 1,3300 USD fortgesetzt werden dürfte und mittelfristig Long-Positionen in diesem Szenario in Betracht kommen.

GBP/USD (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,3215 // 1,3269 // 1,3298 // 1,3379 Unterstützungen: 1,3132 // 1,3065 // 1,3000 // 1,2882

Fazit

Vorausgesetzt das Währungspaar GBP/USD dreht nach einem Test von 1,3298 USD tatsächlich zur Unterseite ab, lassen sich kurzfristig Ziele um 1,3000 USD ableiten. Über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST1PTX können Investoren binnen kürzester Zeit eine Rendite von 95 Prozent erzielen. Orientierungshalber dürfte der Schein dann um 5,42 Euro herum notieren. Als Verlustbegrenzung sind dann die letzten Hochs anzusetzen oder aber das Niveau von etwas mehr als 1,3395 USD. Hierdurch ergibt sich im vorgestellten Zertifikat ein Ausstiegskurs von 1,86 Euro. Allerdings birgt ein Short-Investment in einem intakten Aufwärtstrend naturgemäß höhere Risiken, eine engmaschige Beobachtung des Währungspaares bleibt daher unerlässlich!

Strategie für fallende Kurse WKN: ST1PTX

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,73 - 2,74 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1,3484 US-Dollar

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,3484 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,3185 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,42 Euro Hebel: 43,7

Kurschance: + 95 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

