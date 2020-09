GBP/USD: Nächster Support bei.. [...]

von Maciej Gaj - 14.09.2020, 07:43 Uhr

Das britische Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) hat in der abgelaufenen Woche seinen gesamten Monatsgewinn eingebüßt. Damit ist der Wert erneut an einem seit gut zwei Jahren bestehenden Horizontalwiderstand gescheitert.

Mitauslöser für die Abwertung des britischen Pfundes gegenüber einem großen Korb von anderen Hauptwährungen ist die Gefahr eines Brexit ohne Abkommen mit der EU. Investoren gehen dabei von keiner komfortablen Ausgangslage für den Inselstaat aus, auch drückt das Corona-Virus weitere auf die wirtschaftliche Aktivität des Landes. Technisch betrachtet herrscht zwischen dem US-Dollar und dem britischen Pfund Stillstand - seit Jahren schwankt das Paar bis auf den Ausreißer vom März zwischen 1,1926 und 1,4377 USD. Zuletzt machte sich aber ein anderer Horizontalwiderstand bemerkbar, der bei grob 1,33 USD. Von diesem ist GBP/USD nun endgültig abgeprallt und könnte in dieser Woche weiter abwärts korrigieren.

Drei Wellen wird´s brauchen

Unter der Annahme weiterer Abgaben und eines Wochenschlusskurses unterhalb der Marke von 1,2730 USD könnten weitere Abgaben zurück auf den nächsten Support bei 1,2394 USD folgen. Bei einer Fortsetzung der Abwärtsrallye könnte sogar noch die mittelfristige Unterstützung bei 1,1926 USD einem Test unterzogen werden. Zunächst aber kann das erste Ziel ins Auge gefasst werden, als Anlagevehikel kann der Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN DD7FM9 zum Einsatz kommen. In ruhigeres Fahrwasser kehrt das Paar GBP/USD dagegen erst bei einem Anstieg über 1,33 USD zurück. In diesem Szenario könnte die Hochs aus Anfang 2018 bei 1,4377 USD wieder in den Fokus geraten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,2903 // 1,3003 // 1,3270 // 1,3482 Unterstützungen: 1,2730 // 1,2518 // 1,2405 // 1,2394

Fazit

Über das vorgestellt Open End Turbo Short Zertifikat WKN DD7FM9 können Investoren auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung setzen, sofern sich das Paar GBP/USD unter die Marke von 1,2730 USD begibt. In einem derartigen Szenario stünde ein Ziel bei 1,2394 USD im Raum, gleichauf mit einer Rendite-Chance von 50 Prozent. Der Schein dürfte entsprechend bei vollständiger Umsetzung der Idee bei 8,76 Euro notieren. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte aber noch oberhalb der Vorwochenhochs angesetzt werden, da häufig nach derart starken Abschlägen eine Gegenbewegung erfolgt. Eine schnelle Reaktion der Anleger wird aufgrund sich der ständig verändernden Parameter zwingend vorausgesetzt!

Strategie für fallende Kurse WKN: DD7FM9

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,83 - 12,06 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,3477 USD

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,3477 USD

akt. Kurs Basiswert: 1,2807 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,76 Euro Hebel: 18,1

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: DZ Bank

