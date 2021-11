GBP/USD: Bis wohin wird die Schwäche des Währungspaares dauern [...]

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der GBP/USD schaffte es im Februar 2021 und Juni 2021 nicht eine X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 1,4326 bis 1,4384 zu erreichen und bildete bei 1,4242 und 1,4249 Hochpunkte aus, obwohl der Tiefpunkt bei 1,3669 am 12.4.2021 vor Erreichen einer X-Sequentials Kurszielzone formiert wurde, was für eine Stärke des Währungspaar sprach. Diese setzte sich jedoch wie oben erwähnt nicht fort. Am 16.6.2021 kam es durch das Unterbieten einer 3/6 X-Sequentials Aufwärtstrendmarke zu einem Verkaufssignal. Der GBP/USD bildete im Anschluss vom 21.7.2021 bis zum 29.9.2021 ein bullisches X-Sequentials X5 Muster aus. Dieses ließ steigende Kurse erwarten. Die Schwäche des Währungspaars setzte sich jedoch fort, da nur die Hälfte des X-Sequentials 5XZ Aufwärtsziels erreicht wurde. Das Hoch lag am 20.10.2021 bei 1,3835. Nach Unterbieten von Punkt "5X5" des bullishen X-Sequentials X5 Muster wurden die inversen Abwärtsziele aktuell. Der GBP/USD erreichte die halbe Abwärtszielzone, die von 1,3386 bis 1,3250 verläuft, zunächst mit 1,3353 am 12.11.2021, um sich nach einer Kurserholung auf 1,3513 aktuell erneut innerhalb dieser aufzuhalten. Der GBP/USD schloss am Donnerstag, den 25.11.2021 bei 1,3312.

Fazit:

Es ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zur vollständigen Kurszielzone "5XZ invers 1/1" bei 1,3034 bis 1,2900 zu erwarten. Im Anschluss ist eine Kurserholung bis zur X-Sequentials "X" Marke bei 1,3752 zu erwarten. Charttechnische Unterstützung befindet sich bei 1,3076. Eine Kurszielzone zuvor befindet sich bei 1,314 bis 1,3108. Widerstand befindet sich bei 1,3432. Die Abwärtsbewegung ist erst beendet, wenn der GBP/USD die Marke von 1,3565 überbietet, wobei im Anschluss auf keinen Fall die Marke von 1,3358 unterboten werden darf!

GBP/USD 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

