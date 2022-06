GBP/USD: Auf der nächsten Welle

Das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) profitiert von einer Unterstützung aus Sommer 2020 und konnte zuletzt einen äußerst steilen Abverkauf abrupt stoppen und sogar zur Oberseite abdrehen. Ein genauerer Blick auf das Paar offenbart den Wert nun am Anfang einer zweiten Kaufwelle einer klassischen 1-2-3-Erholung.

Nach dem markanten Verlaufshoch um 1,4250 US-Dollar Ende Mai 2021 ging das Paar in eine gemächliche Abwärtstendenz über, diese beschleunigte sich im April dieses Jahres rasant und führte zu Verlusten auf 1,2155 US-Dollar und damit knapp an die mittelfristig entscheidende Unterstützung von 1,20 Dollar. Dort fand GBP/USD einen tragfähigen Boden vor und konnte in einer ersten Reaktion an das Niveau von 1,2666 Dollar zulegen, die letzten Tage über steckte der Wert in einer Konsolidierung. Aus dieser dürfte sich das Paar mit der gestern aufgestellten Hammerkerze nun befreit haben und ist auf dem Weg in die finale zweite Kaufwelle.

EMA 50 im Fokus

Kurzzeitig scheint der Boden um 1,2477 US-Dollar für einen Kaufanreiz gesorgt zu haben, nächstes logisches Ziel stellt nun der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,2684 US-Dollar für das Paar dar, darüber der runde Bereich um 1,30 US-Dollar und kann entsprechend auf der Oberseite gehandelt werden. Hierzu könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV2H2B ausgestattet mit einem Hebel von 35,2 zum Einsatz kommen. Sollten allerdings die gestrigen Tagestiefs bei 1,2430 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge auf 1,2373 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Im Rahmen einer 1-2-3-Erholung wäre dies jedoch aus technischer Sicht nicht gestattet.

GBP/USD (Tageschart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,2684 // 1,2772 // 1,2883 // 1,3000 US-Dollar Unterstützungen: 1,2477 // 1,2334 // 1,2155 // 1,2000 US-Dollar

Fazit

Um möglichst von einer zweiten Kaufwelle an 1,30 US-Dollar zu profitieren, sollte ein Einstieg möglichst tief erfolgen. Aufgrund der gestern aufgestellten Hammerkerze könnte dies sogar auf aktuellem Kursniveau geschehen, alternativ oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts. Bei einem Direktinvestment über das vorgestellte Zertifikat winkt dem Anleger bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 115 Prozent, Ziel des Scheins läge entsprechend bei 7,12 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch die aktuellen Wochentiefs von 1,2430 GBP bei der vorgestellten Strategie nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,82 Euro ableiten würde. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzupeilen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV2H2B

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,32 - 3,33 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,2245 US-Dollar

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,2245 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,2590 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 7,12 Euro Hebel: 35,2

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: Vontobel

