GBP/JPY könnte noch weiter abstürzen!

Rückblick

Zwischenzeitlich sah es schon so aus, als würde das Währungspaar in einem Rutsch das Tief bei 142,75 ansteuern. Doch der Abverkauf konnte im 144er Bereich gestoppt und damit ein Desaster verhindert werden. In den letzten Tagen ging es dann mal rauf und dann wieder runter in einer Range zwischen 144,23 und 145,93. Da der Trend nach wie vor abwärtsgerichtet ist, halte ich auch hier vermehrt Ausschau nach Short-Signalen.

Charttechnik GBP/JPY H1 03122018

Es fällt deutlich auf, dass die Shorties untergeordnet immer wieder versuchen sich zu positionieren, um die Abwärtsbewegung aufzunehmen. Dieses Unterfangen wurde schon einige Male unterbrochen und im Anschluss das Hoch der Range bei 145,80 angelaufen.

Trading-Idee

Sollte also GBP/JPY in den nächsten Stunden erneut den Versuch unternehmen die Marke von 145,80 nachhaltig zu überwinden und an diesem Widerstand scheitern, so werde ich auch hier probieren einen Short-Trade zu eröffnen. Ich empfehle den Stopp im Bereich von 146,07 zu platzieren und nicht mehr als 0,3% des Gesamtkapitals zu riskieren.







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

