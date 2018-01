GBP/JPY - nach Wochen nun der Ausbruch

Das Paar befindet sich übergeordnet im Abwärtstrend. Seit mehr als einem Jahr bewegt sich die Paarung in einer Bärenflagge. In den letzten Wochen und Tagen (blau markiert) kämpften die Bullen innerhalb der Flagge mit der horizontalen Linie bei 152,50. Diese wurde nun am Freitag per Wochen,- und Tagesschlusskurs bullisch aufgelöst.





Damit ergeben sich mögliche Ziele bis in den Bereich von 156,70 (rot markiert). Hier befindet sich die obere Trendlinie der Bärenflagge im Tageschart, welche seit 01/2017 valide ist. Die Indikatoren befinden sich im Kaufmodus. Die steigende 20 und 50-Tage-Linie (aktuell bei 151,70 und 150,50) fundieren als Unterstützung.

CAD/JPY - Bullen erreichen zügig Zielzone und jetzt? -





In der letzten Forex-Analyse schrieb ich zu dieser Paarung: "... Nach dem Ausbruch aus der Bullenflagge am 21.12.17 bei 88,30 präsentiert sich das Paar weiterhin sehr bullisch. Eine enge High-Base-Formation (blau markiert) bildet sich seit mehrere Handelstagen heraus. Mit einem signifikanten Überschreiten der 90,00 Marke wäre das Erreichen der Hochs von Mitte 09/2017 bei 91,50 kurzfristig möglich. Die Indikatoren unterstützen zusätzlich das aktuell bullische Bild..."





Die bullische Bewegung erfolgte Tags darauf. Das Paar erreichte bereits am Freitag die vorgestellte Zielzone im Bereich von 91,50. Momentan dürfte die starke bullische Bewegung seit Mitte 12/2017 mit mehr als 400 Pip kurzfristig ausgereizt sein. Eine längere Konsolidierung unterhalb der wichtigen horizontalen Linie bei 91,50 über die Woche und den Tag sollte eingeplant werden.





Die nächste Forex-Ausgabe erscheint aufgrund unser Webinar erst wieder am Mittwoch Abend. Bis dahin traden Sie klug und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.





Thomas Krüger





Dieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatung und geben auch keine konkreten Empfehlung zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -instrument ab. Ferner stellt die Erwähnung eines bestimmten Wertpapiers keine Empfehlung Seitens des Autor/Redakteurs zum Kaufen, Verkaufen oder Halten des betreffenden oder eines anderen Wertpapiers, Finanzprodukts oder -instruments dar. Auch wenn Formulierungen und Hinweise scheinbar zu einer Handlung auffordern, sind in diesem Blog Autoren/Redakteure nicht für tatsächliche Transaktionen seitens des Nutzers verantwortlich zu machen. Die Nutzung dieser Seite/Blog kann nicht die kompetente Beratung durch einen anerkannten Anlageberater ersetzen. Denken Sie bitte daran, dass jede Art von Anlagen mit dem Risiko finanzieller Verluste einhergeht. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. F ür eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopien der hier veröffentlichten Beiträge ist nur mit Verweis auf https://www.formationstrader.de/ erlaubt. Autoren/Redakteure die an der Erstellung dieser Beiträge/Analysen beteiligt sind, können Anteilsscheine an den vorgestellten Produkten besitzen.

