GBP/JPY: Die Shorties sind wieder an der Reihe

Da beim Ölpreis, EUR/USD sowie Gold die Chartkonstellationen für Trendhändler nicht besonders einladend aussehen, möchte ich Ihnen in der heutigen Ausgabe das britische Pfund ans Herz legen.

Am 31. März 2019 will Großbritannien die Europäische Union verlassen. Bis dahin sind es nur noch rund sechs Monate, aber in den Gesprächen sind beide Parteien weit voneinander entfernt. Am letzten Freitag ist die britische Währung ziemlich unter Druck geraten. Das Cable verlor satte 1,3%. Der Grund dafür war der Auftritt von Theresa May, die ihre Einschätzung zum Stand der Brexit-Verhandlungen vorgetragen hatte und deutlich machte, dass nach der Zurückweisung ihres Plans durch die Europäische Union, sich die Austrittsverhandlungen in einer Sackgasse befinden.

Charttechnik: GBPJPYDaily 24918

GBPJPYH1 24918

Von allen Pfundpaaren finde ich GBP/JPY am aussichtsreichsten. Im Tageschart ist ein sehr klarer Abwärtstrend zu sehen, der bereits 100% korrigiert und an diese Stelle den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Nach dem starken Rutsch vom letzten Handelstag, dürfte nun eine leichte Erholung auftreten, die bis in den Bereich von 148,33 laufen könnte.

Trading-Tipp:

Als Trendhändler würde ich in dem Fall das erste Signal wahrnehmen und unterhalb vom Tief bei 146,52 meine Short-Position aufbauen. Der Initialstopp gehört korrekterweise über das Hoch der letzten Erholungsbewegung und kann logischerweise noch nicht bestimmt werden. Das erste Kursziel auf der Unterseite, wo ein Teilverkauf (1/3 der Position) geplant ist, liegt bei 139,87. Bis dahin wird der Trade per Trend/Stunde verwaltet.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.