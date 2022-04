GBPUSD an Kreuzwiderstand – Kursziele u. Wendepunkte

Die gestrige Anspannung hat sich wieder deutlich gelegt. Das untere Begrenzungsniveau bei rd. 1.300 hat gehalten! Nach einem dynamischen Schub auf der Long-Seite kann das Währungspaar GBPUSD zunächst einmal durchatmen und wurde von einem weiteren Kurseinbruch verschont.





Der GBPUSD befindet sich aktuell an einem beträchtlichen Kreuzwiderstand, was zu Glattstellungen von Long-Positionen einlädt. Ein temporärer Rückgang bis etwa 1.308 USD ist einzurechnen.

Sofern der besagte Kreuzwiderstand nach oben verlassen wird, ist ein Anstieg bis an die signifikante Widerstandszone (rote Zone), mit Ausdehnung an die 1.328 USD zu erwarten.





Von der zeitlichen Komponente rechnen wir mit einem Zwischenhoch um den 19. April. Nach kurzer Unterbrechung dürfte es dann bis um den 29. April weiter aufwärtsgehen.

Einen erfolgreichen Handelstag!

Hinweis:



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.