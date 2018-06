G7 Kater und Gewinnmitnahmen belasten DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang von seiner schwachen Seite. Mangels Rückenwind von den Übersee-Börsen, vor dem G7-Gipfel sowie nach enttäuschenden deutschen Industrieproduktionsdaten fällt der DAX zeitweise unter 12.700 Punkte.

Damit ist der DAX auch unter die wichtige 200 Tagelinie gefallen. Also den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht sieht es nach einem Nullsummenspiel aus. Die ohnehin zaghaften Tagesgewinne schmelzen zum Wochenede dahin. Der Dow hat sich zwar nochmal gesteigert, den Techwerten allerdings geht nach der Rallye die Luft aus.

Ein Schritt vor, einer zurück - und umgekehrt: die Märkte dürften zunächst insgesamt weiter seitwärts tendieren und zwischen der an sich guten makroökonomischen Lage und den mittlerweile zum Teil altbekannten Störfaktoren eingekeilt bleiben, beschreibt Marktexperte Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer die Lage. Dem wird DAX wohl zumindest kurzfristig die Kraft fehlen, um die alten Jahreshochs ins Visier zu nehmen.

Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat seine Gesamtproduktion im vergangenen Monat überraschend zurückgefahren, und zwar um 1,0 Prozent. Auch in Japan ist die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres stärker geschrumpft als angenommen.

Heute beginnt der G7 Gipfel in Kanada und die Zeichen stehen auf Streit. US Präsident Trump muss sich der Kritik der Weltgemeinschaft für seine Alleingänge stellen und sich rechtfertigen. Allerdings wird Trump den Gipfel bereits vorzeitig verlassen und zum Treffen mit Kim Yong Un nach Singapur fliegen. Der G7 ist damit nach 40 Jahren im Prinzip entwertet.

Bankenhochzeit Deutsche Bank und Commerzbank?

Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat angeblich eine Fusion mit der Commerzbank ausgelotet. Achleitner hat mit führenden Investoren und hochrangigen Vertretern der Regierung über die Folgen einer möglichen Fusion mit dem Rivalen Commerzbank gesprochen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Derzeit gibt es aber keine formellen Gespräche zwischen den beiden Banken. Viele Investoren halten eine Fusion zum jetzigen Zeitpunkt wegen der Schwäche der Deutsche-Bank-Aktie nicht für sinnvoll. Trotzdem: die Spekulation über Bankenfusionen ist derzeit in vollem Gange.

Gewinnwarnung Deutsche Post

Nach enttäuschenden Nachrichten sind die Aktien der Deutschen Post am Freitagmittag um 8,8 Prozent auf das tiefste Niveau seit Ende 2016 abgesackt. Der Logistikkonzern avisierte den Anlegern für das Gesamtjahr nur noch ein operatives Ergebnis in Höhe von rund 3,2 Milliarden Euro. Bisher seien die Analysten von knapp über 4 Milliarden Euro ausgegangen, sagte ein Börsianer. Die Post steuert dem negativen Trend im Bereich Post - eCommerce - Parcel (PeP) entgegen. Der Restrukturierungsaufwand hierfür beträgt 2018 eine halbe Milliarde Euro.

EUWAX SENTIMENT

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, bewegt sich am Vormittag deutlich im Plus. Anleger rechnen zu diesem Zeitpunkt wohl damit, dass sich der DAX wieder über 12.700 Punkte zurückarbeitet. Das tut er dann auch, und die Anleger wechseln wieder die Seite und verkaufen ihre Calls wieder. Der Sentiment Index fällt ins Minus.

TRENDS IM HANDEL

Nach Empfehlung gesucht: Knock-Out-Calls auf Kakao

Regen Handel beobachten Händler auch heute bei Knock-Out-Calls auf Kakao, nachdem der Wert empfohlen wurde. Auch dem Euro trauen Anleger wieder mehr zu. Calls auf das Währungspaar Euro – Dollar werden überwiegend gekauft.

Optionsscheine vom Typ Call auf Osram und Microsoft bleiben gefragt.

