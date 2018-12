G20-Optimismus beflügelt DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Powell

Mit großer Spannung haben die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche auf die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell gewartet. Als dann einer der mächtigsten Männer der USA verkündete, dass sich die Zinsen „nur leicht unter“ dem, was für die Konjunktur neutral wäre befinden, was sie also weder befeuern noch abwürgen würde, ließ die Reaktion an der Wall Street nicht lange auf sich warten. Die Kurse sprangen nach oben. Der Grund: Die Zinsen werden wohl nicht mehr so schnell steigen wie bisher angenommen.

Trump

Der DAX konnte von der positiven Stimmung aus Übersee im Grunde genommen nicht wirklich profitieren. Auf Wochensicht verbuchte der deutsche Leitindex lediglich ein Plus von 0,58% auf 11.257 Punkte. Vor allem am Freitag zeigten sich die Anleger angesichts des bevorstehenden G20-Gipfels, von der zurückhaltenden Seite. Und da sind wir schon beim Thema. Im Vordergrund stand am Wochenende wohl die Begegnung des US-Präsidenten Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping und somit die Problematik mit den Zöllen. Und siehe da, Herr Trump schließt mit seinem Rivalen China einen Waffenstillstand im Handelskrieg – vorerst zumindest. Es sollen keine zusätzlichen Zölle nach dem 1. Januar erhoben und die Verhandlungen zwischen beiden Seiten fortgesetzt werden. Man habe sich auf einen Waffenstillstand von 90 Tagen verständigt.

Charttechnik: DAX30H1 031218

Vorbörslich notiert der Leitindex zwar deutlich im Plus, aus charttechnischer Sicht wurden auf der Tagesebene noch keine nennenswerten Veränderungen vorgenommen. Nach wie vor ist der Abwärtstrend intakt und könnte sich unterhalb von 11.008 noch weiter ausdehnen. Die langfristige Situation müsste erst oberhalb von 11.691 neu bewertet werden. Da aber der DAX augenblicklich wieder Stärke zeigt und den Außenstab auf der Oberseite verlassen hatte, empfehle ich zum Handelsbeginn mit Bedacht zu agieren.

Trading-Tipp:

Im Stundenchart sieht das Bild weiterhin nicht besonders einladend aus. Da der Index des Öfteren markante Hochs und Tiefs ansteuert, um dort eine Umkehr zu vollziehen, habe ich den Bereich von 11.560 im Auge. Sollte also den Anlegern nicht gelingen den Kurs signifikant dieses Level zu bugsieren, ist ein spekulativer Short-Trade drin. Den Stopp würde ich großzügig über das Hoch bei 11.626 legen.

