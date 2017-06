In den Fußstapfen von Netflix - Technologieunternehmen mit KGV von 3!

Sehr geehrte Leser,



Mitte Mai flatterte unserem Musterdepotwert Integra Gold Corp. (WKN: A1H4TX) ein freundliches Übernahmeangebot von Eldorado Gold ins Haus. Eldorado Gold hält bereits 13 Prozent an Integra Gold und bot nun einen Aufschlag von 52 Prozent auf den Schlusskurs der Integra Gold-Aktie. Damit wird Integra Gold mit 590 Mio. CAD bewertet. Integra Gold-Aktionäre erhalten eine Mischung aus Cash und Eldorado Gold-Aktien.



Bei Redaktionsschluss konnte man die Integra Gold-Aktie in Stuttgart bei 0,679 Euro verkaufen. Bei unserem Einstandskurs von 0,209 Euro ergibt sich eine Rendite von über 220 Prozent, die wir nun auch realisieren wollen. Den Erlös wollen wir in neue vielversprechende Aktien investieren.



Auch unsere jüngste Empfehlung im Rohstoffsektor, 88 Energy Ltd. (WKN: A14PRT), entwickelt sich hervorragend. Die Aktie ist nach einer längeren Seitwärtsbewegung endlich nach oben ausgebrochen. Ende Juni/Anfang Juli rechnet das Management von 88 Energy mit den Flow Rates des neuen Bohrlochs Icewine #2.



Vor wenigen Tagen durchbrach die Amazon-Aktie die Schallmauer von 1.000 USD pro Aktie und ging gestern mit 1.011,34 USD aus dem Handel. Wer die Aktie vor 20 Jahren am ersten Handelstag gekauft und bis jetzt durchgehalten hat, ist Multimillionär, da die Aktie splitbereinigt um mehr als das 500(!)-fache gestiegen ist.



Auch mit der Netflix-Aktie konnten Investoren ein Vermögen verdienen. Wer die Netflix-Aktie vor 15 Jahren am ersten Handelstag gekauft und bis jetzt durchgehalten hat, ist aller Sorgen ledig, da die Aktie splitbereinigt um mehr als das 137-fache gestiegen ist.



Seit einigen Wochen analysieren wir eine Aktie, die das Zeug auf ähnlich spektakuläre Kursgewinne hat und dem Geschäftsmodell von Netflix folgt. Was Netflix für Filme und Spotify für Musik ist, könnte Shoal Games Ltd. (WKN: A14M5G) im Spielebereich für Kinder werden: "Netflix of Games for kids".



Mit Rooplay (www.rooplay.com) hat das Unternehmen nämlich eine innovative Online-Spieleplattform erschaffen, die es Kindern im Alter von 2-10 Jahren ermöglicht, zu spielen, zu lernen und kreativ zu sein. Rooplay ist exklusiv für Android verfügbar und kann weltweit bei Google Play in 135 Ländern sowie in 27 verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden:

play.google.com/store/apps/details?id=com.rooplaymedia.rooplay





Die Rooplay-App kann im Handumdrehen installiert werden und beinhaltet über 500 ausgewählte Spiele. Rooplay verzichtet auf Werbung, In-App-Käufe, soziale Netzwerke und Instant-Messaging, weshalb es für Kinder vollkommen sicher ist. Rooplay wendet dasselbe Abonnement-Geschäftsmodell wie Netflix an, jedoch mit Spielen anstatt mit Filmen bzw. Serien.



Rooplay bietet eine aktive Bildschirmzeit anstelle des passiven Ansehens von Sendungen, wobei Kinder die Spielebibliothek auf eigene Faust durchsuchen oder auf demselben Gerät Familienspiele mit einem Freund spielen können. Die Spielekategorien bei Rooplay umfassen unter anderem "Bis zu 5 Jahren", Lernspiele, Puzzles, Familien-, Denksport- und Herausforderungsspiele.



Das Team von Shoal Games wählt die Spiele für die Rooplay-Plattform nicht nur von Drittanbietern aus und lizenziert diese, sondern produziert auch seine eigenen Rooplay Original-Spiele. Bei den Eigenentwicklungen setzt das Unternehmen auf weltweit bekannte Marken, wie beispielsweise Garfield.



Garfield wurde vom bekannten Cartoonisten Jim Davis im Jahre 1978 ins Leben gerufen und ist mittlerweile bei mehr als 200 Mio. Lesern der am weitesten verbreitete Comic Strip der Welt. Es wurden mehr als 135 Mio. Garfield-Bücher verkauft und auf Facebook finden sich rund 16,5 Mio. Garfield-Fans. Bisherige Garfield-Apps haben über 30 Mio. Downloads generiert.





Die ersten zehn Rooplay Original-Spiele sind Garfield 4 in a Row, Garfield Tic Tac Toe, Garfield Spot the Difference, Garfield Connect the Dots, Garfield Snakes and Ladders, Garfield Coloring Book, Garfield ABC´s, Garfield Math Bingo, Garfield Memory Match und Garfield Puzzle.Shoal Games entwickelt und veröffentlicht regelmäßig weitere Rooplay Original-Spiele und verfügt derzeit über mehr als zehn Spiele, die in den kommenden Monaten auf den Markt gebracht werden sollen.Das Hauptaugenmerk von Rooplay ist auf Lernspiele gerichtet. Die App soll ein Marktführer bei Lernspielen für Kinder werden. Die Experten von Ambient Insight prognostizieren, dass der weltweite Umsatz von spielebasierten Lernprodukten von 2,6 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2021 steigen wird.Erst kürzlich sicherte sich Shoal Games eine weitere Blockbuster-Marke für seine Eigenentwicklungen. Dabei geht es um die Mumins.Die Mumins sind eine Märchenfamilie von Trollwesen, die mit ihren Freunden und Nachbarn im Mumintal leben und dort viele Abenteuer erleben. Die Mumins - eine heißgeliebte Erfindung der finnischen Schriftstellerin, Malerin, Illustratorin und Comics-Künstlerin Tove Jansson - zählen zu den beliebtesten Animationsserien, die jemals kreiert wurden und auf finnischen Geschichten basieren.Die Originalbücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt. In den Jahren 1990-92 wurde von einem japanischen Produktionsteam eine 104-teilige Animationsserie entworfen, die in vielen Sprachen synchronisiert und in mehr als 100 Ländern ausgestrahlt wurde. Einen neue TV-Serie, die derzeit unter der Regie des Oskar-Preisträgers Steve Box produziert wird, soll im Frühjahr 2019 erscheinen.Die Mumins sind in Japan und Skandinavien bereits zu Ikonen geworden und zählen dabei mit einem im Jahr 2016 erzielten Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro zu den 20 weltweit führenden Marken. Auch in Japan sind sie unter den 10 internationalen Top-Marken zu finden. Dank eines internationalen Lizenzvertrages hat Shoal Games nun die Möglichkeit, eine Serie von eigenen Spielen mit den Mumins als Hauptfiguren zu entwickeln.: Unter Berücksichtigung von rund 59,7 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von(WKN:) bei 35,8 Mio. CAD.Die Vertriebsstrategie von Shoal Games ist sehr smart, da das Unternehmen keine Unsummen in eigene Werbung investieren muss. Shoal Games setzt auf Vertriebspartnerschaften mit Plattformen, Hardware-Herstellern und Mobilfunkbetreibern, die ihren Kunden ein innovatives Spielesystem anbieten möchten. Die monatlich wiederkehrenden Umsätze werden zwischen Shoal Games und dem Vertriebspartner aufgeteilt.Im Iran ist Shoal Games eine Partnerschaft mit Café Bazaar eingegangen. Das ist dort der größte Android-Marktplatz mit mehr als 28 Mio. aktiven Nutzern, da Google in dem Land bisher verboten war. Unternehmensangaben zufolge ist man bereits mit Telekommunikationsfirmen in Kanada, den USA, UK, Spanien, Brasilien, Schweden, Marokko, Saudi-Arabien, Kenia und Südafrika in Kontakt.Die Analysten von Fundamental Research haben im Mai 2017 ein Kursziel von 1,85 CAD für die Shoal Games-Aktie vergeben. Für das kommende Geschäftsjahr rechnen die Analysten bereits mit einem Gewinn von 0,14 USD (0,19 CAD) je Aktie! Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) würde in diesem Fall bei 3 liegen (Quelle: http://investor.shoalgames.com/wp-content/uploads/2017/05/FRC-Research-Report-May-2017.pdf).In den kommenden Monaten sehen wir bei(WKN:) ein erstes Kursziel von 2,00 CAD und wollen die Aktie unbedingt auch in unser Musterdepot aufnehmen. Für ein stark wachsendes Technologieunternehmen wie Shoal Games wäre eher ein KGV von 25-30 angebracht, was wiederum mittelfristig eine Kurszielbandbreite von 4,75 CAD bis 5,70 CAD implizieren würde.Wir haben uns vor kurzem persönlich mit dem CEO von Shoal Games, Jason Williams, in London getroffen und sind davon überzeugt, dass er seine hohen Ziele erreichen kann. Die avisierte 3,5%-ige Umwandlungsrate von kostenlosen zu zahlenden Nutzern halten wir für realistisch. Das Chance-/Risikoverhältnis erachten wir als sehr vielversprechend und rechnen in den kommenden Wochen mit der Veröffentlichung der ersten Mumins-Spiele sowie mit einigen großen Vertriebspartnerschaften.Die Aktie von(WKN:) kann direkt in Kanada an der TSX Venture Exchange oder in den USA gehandelt werden. Falls die Shoal Games-Aktie bei Ihrer Bank noch nicht handelbar ist, bitten Sie Ihre Bank um Eröffnung einer neuen Gattung für die Aktie, dann sollte diese für Sie bald handelbar sein. Unsere heutigen Musterdepot-Transaktionen lauten:1)(WKN:: 10.000 Stück: 0,65 CAD: TSX.V (Kanada)Order gültig bis Monatsende.2)(WKN:: 100.000 Stück: 0,16 CAD: TSX.V (Kanada)Order gültig bis Monatsende.3)(WKN:: 50.000 Stück: 1,05 CAD: TSX.V (Kanada)Order gültig bis Monatsende.