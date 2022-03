Fußballvereine sind keine Champions der europäischen Märkte

Kommentar von Mark Benbow, High-Yield-Portfoliomanager bei Aegon Asset Management

16. März 2022 - Mark Benbow, High-Yield-Portfoliomanager bei Aegon Asset Management, erklärt, warum europäische Megastars den Hochzinsmarkt nicht anführen:





Champions-League-Vereine wie Inter Mailand, Juventus, Barcelona und Real Madrid haben allesamt Stars mit AAA-Rating in ihren Reihen. Trotzdem werden die von diesen Sportgiganten begebenen Anleihen auf dem Hochzinsmarkt häufig mit BBB- und darunter bewertet. Aber bieten die Anleihen von Fußballvereinen den Anlegern eine gute Gelegenheit, zu punkten? Oder sollten wir als langfristige Investoren sie in die Europa League abschieben?





Als Anleiheinvestoren sollte man nicht nur darauf achten, das Kapital der Anleger zu schützen, sondern auch eine Rendite darauf zu erzielen. Dies hängt von den Cashflows und den Sicherheiten ab, und es gibt keinen Grund, die Anleihen von Fußballvereinen unter beiden Gesichtspunkten zu kaufen.





Aus der Sicht des Cashflows sind Fußballvereine nicht die Art von Unternehmen, die den Anlegern ohne Weiteres Dividenden bieten werden.

Auch die Absicherung gegen Kursverluste lässt bei vielen Anleihen von Fußballvereinen sehr zu wünschen übrig. Bei den jüngsten Anleihen von Inter Mailand hatten die Anleger aufgrund der Sicherheitspakete keinen Anspruch auf das Stadion, sondern nur auf das Trainingsgelände. Wenn auf dem Spielfeld etwas schief geht, hätten wir als Anleger nicht viele Möglichkeiten, auf der Bank zu sitzen.





Abseits der Anleiheemissionen hat der Hedgefonds CVC die Rechte an den Werbe- und Medieneinnahmen der spanischen Liga aufgekauft. Dies kann Anlegern die Möglichkeit bieten, im Laufe des Jahres Anleihen zu beleihen, wenn sie dies wünschen.





Anstatt mit Fußballmannschaften auf die Jagd nach Ruhm zu gehen, ziehen wir es vor, in traditionelleren Bereichen des Marktes nach Meisterschaftsmöglichkeiten zu suchen, wie z. B. im britischen Freizeitcenter-Sektor.





Fitnessstudios an beiden Enden der Tabelle Gewinner auf dem HY-Markt

Anlegern, die sich für die Welt des Sports und der Fitness interessieren, bieten einige Betreiber von Fitnessstudios in Großbritannien attraktive Möglichkeiten.





PureGym und David Lloyd sind auf der unteren bzw. oberen Ebene der Fitnessbranche tätig. Bei PureGym liegen die Durchschnittspreise deutlich unter 20 Pfund pro Monat, es gibt keine Verträge und man hat rund um die Uhr Zugang. Trotzdem sind die Einnahmen des Unternehmens nicht so zyklisch, wie es scheint. Zum Vergleich: PureGyms börsennotiertes Schwesterunternehmen The Gym Group hat kürzlich bekannt gegeben, dass es einen Umsatzanstieg von 30 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet.





Es liegt auf der Hand, dass Covid-19 das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung gestärkt hat, und PureGym ist eine günstige Möglichkeit, an diesem Trend teilzuhaben.





Am oberen Ende des Spektrums befindet sich David Lloyd, das einen anderen Kundenstamm bedient: diejenigen, die sich ein wenig mehr verwöhnen lassen wollen.





Die Tatsache, dass beide Unternehmen an beiden Enden des Spektrums tätig sind, bedeutet, dass sie nebeneinander existieren können. Die Fitnessstudios, die sich in der Mitte des Spektrums befinden, werden darunter leiden, da die Kunden aus dem mittleren Segment entweder in Fitnessstudios des oberen Segments abwandern oder sich neu orientieren und in Fitnessstudios ohne Schnickschnack abwandern.





Unserer Ansicht nach bieten sowohl PureGym als auch David Lloyd einen Mehrwert und eine Möglichkeit, den Sport- und Fitnesstrend zu nutzen.













Über Aegon Asset Management





Aegon Asset Management besteht aus aktiven globalen Investoren. Unsere 375 Anlageexperten verwalten und betreuen ein Vermögen von 410 Mrd. € / 466 Mrd. USD / 344 Mrd. £ (Stand: 31. Dezember 2021) für einen weltweiten Kundenstamm bestehend aus Pensionsplänen, öffentlichen Fonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices und Stiftungen.

Wir organisieren unsere Anlagekapazitäten rund um vier zielgerichtete Anlageplattformen, auf denen wir über umfangreiche Expertise in den einzelnen Anlageklassen verfügen: Fixed Income, Real Assets, Equities und Multi-Asset & Solutions. Jede Plattform umfasst engagierte Teams, die global organisiert sind und sich für die Maximierung ihrer Spezialgebiete einsetzen. Darüber hinaus verwalten wir in den Niederlanden ein Treuhand- und Multi-Manager-Geschäft in Höhe von 32 Mrd. € (Stand: 31. Dezember 2021). Diese Plattformen werden von Teams unterstützt, die sich dem verantwortungsvollen Investieren und dem Multi-Management widmen.

Indem wir unsere Investmentteams global organisieren, arbeiten wir daran, unser Fachwissen und unsere Research-Ressourcen über regionale Grenzen hinweg nutzbar zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass dies unser Performance-Potenzial steigert und zu besseren Anlageergebnissen für unsere Kunden beiträgt.

Über alle Plattformen hinweg teilen wir den Glauben an ein fundamentales, Research-getriebenes aktives Management, das durch ein effektives Risikomanagement und ein Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investment untermauert wird. Unsere Investmentplattformen haben die Flexibilität, ihre Ressourcen und Prozesse so zu organisieren, dass sie am besten zu ihrem jeweiligen Schwerpunkt passen.

Wir sind ein globales Unternehmen: Unsere 1.200 Mitarbeiter sind in ganz Europa, Amerika und Asien tätig. Wir investieren global und betreuen unsere Kunden lokal.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Erträge. Ergebnisse, einschließlich der Auszahlung von Erträgen, sind nicht garantiert.

Meinungen und/oder Handels-/Wertpapierbeispiele stellen unser Verständnis der aktuellen und historischen Märkte dar und dienen der Förderung der Anlageverwaltungsfähigkeiten von Aegon Asset Management: Sie sind keine Anlageempfehlungen, Research oder Beratung. Die verwendeten Quellen werden von Aegon Asset Management zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen. Bitte beachten Sie, dass dieses Marketing nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Anlageforschung erstellt wurde und keinem Verbot des Handels durch Aegon Asset Management oder seine Mitarbeiter vor seiner Veröffentlichung unterworfen ist.

Alle Daten stammen, sofern nicht anders angegeben, von Aegon Asset Management. Das Dokument ist zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt, kann aber ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Daten, die einem Dritten zugeschrieben werden ("3rd Party Data"), sind Eigentum dieses Dritten und/oder anderer Lieferanten (der "Dateneigentümer") und werden von Aegon Asset Management unter Lizenz verwendet. Daten von Drittanbietern: (i) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (ii) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder der Dateneigentümer noch Aegon Asset Management oder andere Personen, die mit den Daten Dritter in Verbindung stehen oder von denen Aegon Asset Management Daten Dritter bezieht, haften für Verluste oder Verbindlichkeiten, die sich aus der Nutzung von Daten Dritter ergeben.

Dieses Dokument wird von Aegon Asset Management UK plc im Vereinigten Königreich und von Aegon Investment Management B.V. in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum herausgegeben. Aegon Asset Management ist ein Handelsname von Aegon Investment Management B.V.

Aegon Asset Management UK plc ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Aegon Investment Management B.V. ist von der niederländischen Behörde für Finanzmärkte zugelassen und wird von dieser reguliert.









____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.