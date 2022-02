Fury Gold Mines entdeckt weitere hochwertige Goldanomalien!

Bevor sich die Bohrköpfe auf einem Prospektionsgebiet drehen können, um die dortige Mineralisierung eingehender zu erkunden, sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Aber auch hierbei landet Fury Gold Mines Volltreffer!





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

genau bei diesen Vorarbeiten, genauer gesagt Probenentnahmen, ist die in Vancouver, Kanada beheimatete Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) mit mächtig guten Ergebnissen auf seinem Prospektionsgebiet ‚Percival‘ in Quebec einen wichtigen Schritt vorangekommen.

‚Percival‘ - Treffer mit Zukunfts-Potenzial!

Örtlichkeit der aktuellen Nachricht ist das hochkarätige Prospektionsgebiet ‚Percival‘, welches sich ca. 14 km östlich der Lagerstätte ‚Eau Claire‘ in der Region ‚James Bay‘ in Quebec befindet und bei historischen Untersuchungen bereits eine oberflächennahe Goldmineralisierung mit sensationellen Gehalten mit 2,22 g/t Gold (Au) über 93,1 m, 6,26 g/t Au über 9 m, 7,13 g/t Au über 8,5 m und 8,47 g/t Gold über 2 m hervorbrachte.

Nur 500 m östlich dieser Spitzenfunde konnten nun weitere fünfzehn hochkarätige Goldanomalien entdeckt werden, die es vermutlich absolut in sich haben! Auf der einen Seite handelt es sich hierbei um eine absolute Neuentdeckung auf dem Prospektionsgebiet ‚Percival‘ und andererseits beinhaltet die 6,5 km lange Zone zahlreiche geologische Besonderheiten. Faktisch zeigt das aktuelle Zwischenergebnis eindrucksvoll, dass neben der bekannten und historisch nachgewiesenen Mineralisierung noch weitere, möglicherweise größere Goldvorkommen auf dem Projektgebiet auf ihre Entdeckung warten.





Quelle: Fury Gold Mines

Mächtig erfreut über das bisherige Zwischenergebnis zeigte sich auch Michael Henrichsen, Senior Vice Präsident of Exploration bei Fury Gold, der sagte:

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir bei unserem Versuch, die Art der Mineralisierung auf ‚Percival‘ anzupeilen, bedeutende Fortschritte gemacht haben. Diese nun 15 potenziellen Ziele müssen weiterverfolgt werden. Die folgenden geophysikalischen Untersuchungen, die wir derzeit durchführen, werden weitere wichtige Informationen liefern.“

Aus aktuellem Anlass - Vorfahrt für ‚Percival‘!

Dank der hervorragenden neu entdeckten Zonen erhält ‚Percival‘ in nächster Zeit grünes Licht und damit klare Explorations-Vorfahrt vor allen anderen Projekten des Unternehmens. Das heißt auch, dass die aktuell vielversprechenden Ergebnisse möglichst schnell durch weitere, bodengestützte geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation weiter objektiviert werden.

Tim Clark, CEO von Fury ergänzte:

„‚Percival‘ ist seit der Übernahme von Eastmain ein für uns vorrangiges Ziel, da es signifikante Explorationsmöglichkeiten bietet. Die jüngsten Arbeiten an der Oberfläche haben unsere Überzeugung bestätigt, dass es Erweiterungen zu den bestehenden großartigen Bohrergebnissen und mehrere neue potenzielle Entdeckungen geben könnte, wie die 15 neu entdeckten Ziele zeigen. Wir freuen uns und sind schon gleichermaßen gespannt auf den Abschluss unserer geophysikalischen Untersuchung, was der letzte Schritt zur Verfeinerung der Ziele sein wird, bevor wir die Bohrungen vorbereiten.“

Fazit:

Getreu der kürzlich nachjustierten Unternehmensstrategie, den Fokus auf die verstärkte Exploration der Flaggschiffprojekte zu setzen, sorgt Fury gleich zu Jahresbeginn für mächtig Wirbel. Denn die Neuentdeckung dieser Bodenanomalien könnte sich als voller Jackpot erweisen.

Welches tatsächliche Potenzial auf ‚Percival‘ schlummert, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider nur schwach erahnen, wird aber höchstwahrscheinlich für die noch ein oder andere positive Überraschung sorgen! Einen Vorgeschmack geben die bisher nur wenigen herausragenden Bohrungen, die nur auf einem sehr kleinen Teil des Prospektionsgebietes durchgeführt wurden!

Die Kriegskassen von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) sind für die weiteren Explorationsaktivitäten auf jeden Fall gut gefüllt. Somit ist schon zeitnah wieder mit guten Nachrichten zu rechnen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



