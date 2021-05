Fury Gold Mines – Strukturerweiterung durch Spitzenergebnisse und sichtbarem Gold!

Signifikante Erweiterungen und Explorationsfortschritte geben großen Anlass zum Optimismus auf eine Weltklasseentdeckung!

Unglaublich, wie schnell sich die Liegenschaft von Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP / TSX: FURY)in der Region James Bay in Quebec weiterentwickelt. Denn von hier legte das Unternehmen jüngst weitere spektakuläre Ergebnisse von Bohrkernauswertungen vor, die genauer gesagt von der ‚Snake Lake‘-Struktur stammen.

Nachdem uns das Unternehmen schon im vergangenen Monat mit hervorragenden Bohrergebnissen von der Lagerstätte ‚Eau Claire‘ im Gebiet ‚Eeyou Istchee‘ mit Gehalten von 8,87 g/t Gold über 3 m und 59,3 g/t Gold über 1 m überrascht hat, legte man nun mit der Veröffentlichung von vier weiteren Bohrungen noch einmal kräftig nach.

So wurden etwa 1 km östlich der bekannten Lagerstätte ‚Eau Claire‘ wieder extrem hohe Gehalte mit 94,1 g/t Gold (Au) über 0,5 m in der Bohrung 21EC-018 getroffen, die sogar die hochgradige Mineralisierung auf 840 m neigungsabwärts ausgedehnt hat. Ein weiteres unverhofft gutes Ergebnis lieferte die Bohrung 21SL-001 das etwa 150 m entfernt der letzten historischen Bohrung früherer Betreiber gebohrt wurde und dabei noch immer 7,51 g/t Gold über 2 m durchteufte. Kaum minder erfolgreich präsentiert sich die Bohrung 21EC-010 mit 6,43 g/t Gold über 1,5 m.

Quelle: Fury Gold Mines

Darüber hinaus wurde ein neuer mineralisierter Horizont zwischen den Strukturen ‚Eau Claire‘ und ‚Snake Lake‘ im vulkanischen Paket identifiziert, in dem Abschnitte mit 19,6 g/t Gold über 0,5 m und 2,85 g/t Gold über 5 m in der Bohrung 21SL-001 durchschnitten wurden.

Quelle: Fury Gold Mines

Auffallend ist, dass die geologische Umgebung und der Stil der Mineralisierung sehr stark der Lagerstätte ‚Eau Claire‘ ähneln, woraus sich unserer Meinung nach zusätzliches Findungspotenzial ableiten lässt!

Die Bohrlöcher im Überblick!

Quelle: Fury Gold Mines

Der Chef ist sehr zufrieden!

„Wir sind mit diesen Bohrergebnissen sehr zufrieden, da sie eindeutig auf eine hochgradige Mineralisierung und die potenzielle Größe der ‚Snake Lake‘-Struktur hinweisen. Die Identifizierung eines dritten Mineralisierungshorizonts erweitert das Unzenprofil dieses Gebiets massiv“, erklärte Mike Timmins, Präsident und CEO von Fury Gold Mines!

Weiteres massives Potenzial und sichtbares Gold identifiziert!

Schon jetzt, sogar in diesem noch frühen Explorationsstadium, gehen die Geologen davon aus, dass diese hervorragenden Explorationsergebnisse schon quasi ein Garant für weitere Treffer seien! Bestätigen würden diese These auch die Abschnitte mit sichtbarem Gold, die in der Lagerstätte ‚Snake Lake‘ gefunden wurden.

Neben dem sichtbaren Gold in drei der vier neuen Bohrlöcher, die in ‚Snake Lake‘ gebohrt wurden, ist auch sichtbares Gold bei den neuesten Ressourcen-Erweiterungsbohrungen auf ‚Eau Claire‘ gesichtet worden.

Quelle: Fury Gold Mines

https://www.youtube.com/watch?v=cP6rZwyVwOc&t=433s

Fazit:

Diese Bohrergebnisse beeindrucken einmal mehr! Denn nicht nur dass bei dem breit angelegten ‚First-Pass‘-Bohrprogramm entlang des Strukturkorridors ‚Snake Lake‘ hervorragende Treffer gelandet wurden, konnte zudem noch der hochgradige Fußabdruck durch ‚Step out‘-Bohrungen um 1.100 m und 840 m erweitert werden. Für Geologen ein eindeutiges Zeichen, dass dieses Gebiet mineralisch hervorragend ausgestattet ist!

Das deutet natürlich darauf hin, dass die Intensität der Adern und das durchgängig beobachtete sichtbare Gold dafür stehen, dass dem Projekt durch weitere Explorationsarbeiten schon zeitnah weitere, bedeutende Unzen hinzugefügt werden können.

Aufgrund der Brisanz des massiven sichtbaren Goldes hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, ab jetzt einen etwa 25 % größeren Bohrer einzusetzen, um so noch mehr Datenmaterial zu erhalten! Das lässt uns gespannt auf weitere Bohrergebnisse warten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

