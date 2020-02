Die Furcht vor dem Corona-Virus treibt Gold nahe Sieben-Jahres-Hoch

"Gold wird nahe einem Sieben-Jahres-Hoch gehandelt, da die Furcht vor dem Coronavirus die Anleger weiterhin in Richtung des als historisch sicherer Hafen geltenden Goldes treibt. Die Zahl der Todesfälle aufgrund des Coronavirus liegt in China bei über 2.000, weltweit bei 2.010. Über 75.000 Krankheitsfälle wurden global verzeichnet. Die Aktienmärkte schienen die Auswirkungen des Virus abzuschütteln, bis gestern Apple Inc. berichtete, dass ein Gewinneinbruch in Sicht gerät, da das Virus die Lieferketten schädigt. Mit einem Anteil von fast 5 Prozent am S&P500 verursacht dieses einzelne Unternehmen einen übergroßen Druck auf die Stimmung der Anleger. Gold gilt als natürliche Anlaufstelle in Zeiten der Angst der Investoren. Zum ersten Mal seit sieben Jahren schließt Gold über der psychologisch wichtigen Marke von 1.600 US-Dollar/Unze und zeigt seine Standhaftigkeit in unsicheren Zeiten."

Kommentar von Nitesh Shah, Director Research beim ETP-Anbieter WisdomTree



