Fura Gems holt weitere Gemfields-Manager an Bord!

Die kanadische Fura Gems (WKN A2DP3J / TSX-V FUR) möchte in die Fußstapfen des Branchenriesen Gemfields treten (mittlerweile von Pallinghurst übernommen) und zum nächsten Produzenten von Rubinen und Smaragden aufsteigen. Und das könnte ein überaus lohnendes Geschäft werden, denn Gemfields teilte gerade erst mit, dass man bei einer Rubinauktion, die vergangene Woche abgehalten wurde, 54,96 Mio. USD einnahm. Das ist der höchste Wert, der je bei einer Edelsteinauktion des Unternehmens erzielt wurde!

Die Rubine stammen von den Lizenzgebieten von Gemfields im Montepuez-Distrikt Mosambiks. Und Fura, geleitet von Gemfields ehemaligem COO, hat sich die Gebiete rund um das Land des Vorreiters Gemfields gesichert, sodass man nun über Gebiete (394 Quadratkilometer) in strategisch günstiger Lage nahe der größten Rubinvorkommen der Welt verfügt.

Und auch in Kolumbien, wo Fura schon innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Übernahme der Coscuez-Mine – einer der besten Smaragd-Quellen weltweit – die ersten Smaragde fördern will, wandelt man auf den Spuren des großen Vorbilds. Denn Coscuez gehörte lange Gemfields.

Da ist es nur sinnvoll, dass man sich auch beim Personal bei Gemfields „bedient“. Wie Fura nämlich heute mitteilt, wird Herr Rupak Sen zum Vice President Marketing & Sales ernannt. Und Herr Sen war neun Jahre bei Gemfields beschäftigt, wo er zuletzt die Rolle des Direktors zuständig für den Absatz und das Marketing geschliffener Edelsteine weltweit sowie für Marketing und Sales in Asien innehatte. Vor seiner Tätigkeit für Gemfields war Herr Sen für Unternehmen wie De Beers (Diamond Promotion Service) oder Swatch tätig.

Und auch ein zweiter Neuzugang bei Fura, Armando Diaz, kommt vom großen Vorbild Gemfields. Herr Diaz, der als Projektmanager Kolumbien zu Fura stößt, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung sowohl mit Untertage- als auch Tagebauminen. Zuletzt war er für Gemfields als Projektmanager Kolumbien tätig und dort verantwortlich für die Bewertung und Übernahme neuer Smaragdminen in der Explorations- aber auch der Produktionsphase. Zuvor entwickelte er Tagebau- und Untertageminen in Südamerika, Asien und Afrika, war in Indien als Betriebsleiter für Hindustan Zinc Ltd; eine Tochtergesellschaft von Vedanta Resources plc, tätig sowie bei der Entwicklung der Tagebaumine Kansanshi für First Quantum beteiligt.

Über die Erfahrung und die Branchenvernetzung dieser beiden ausgewiesenen Experten hinaus, die unserer Ansicht nach von unschätzbarem Wert für ein junges Unternehmen wie Fura sind, sehen wir es auch positiv, dass beide bereits mit Furas CEO Dev Shetty zusammengearbeitet haben. Dies dürfte eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Fura ermöglichen. Wir glauben, dass Fura mit seiner Personalpolitik zeigt, dass man ein erstklassiges Unternehmen aufbauen will und aufbaut. Wir sind gespannt, wie sich Fura Gems weiterentwickelt und werden die Leser von GOLDINVEST.de natürlich weiter auf dem Laufenden halten.



