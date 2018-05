Fura Gems entdeckt außergewöhnlichen Smaragd von 25,97 Karat!

Das Großprobenprogramm, das die kanadische Fura Gems (WKN A2DP3J / TSX-V FURA) auf der Smaragdmine Coscuez in Kolumbien durchführt, entwickelt sich bereits jetzt zum Lieferanten hochwertiger Edelsteine für das kanadische Unternehmen.

War Fura nämlich vor Kurzem bereits auf qualitativ hochwertige Smaragde mit einem Gesamtgewicht von 825 Karat gestoßen, so kann man nun brandaktuell die Entdeckung eines seltenen, außergewöhnlichen Steins von 25,97 Karat melden! Dieser Smaragd ist sowohl auf Grund seiner Größe als auch der Farbsättigung und Reinheit außergewöhnlich, so das Unternehmen.

Wie erwähnt war dieser Fund Teil des laufenden Großprobenprogramms, dass Ende März angelaufen war. Fura hat den 25,97karätigen Smaragd auf den Namen „ÄRE“ getauft – nach der mythologischen, kolumbianischen Figur, die für die Erschaffung der primären Smaragdquellen der kolumbianischen Region Boyacá verantwortlich gilt.

Dev Shetty, CEO von Fura, ist verständlicherweise hocherfreut über die positiven Ergebnisse schon in der Frühphase des Großprobenprogramms. Sie hätten die Erwartungen des Managements deutlich übertroffen, erklärte er. Die Qualität des ÄRE-Smaragds zeige deutlich die Chancen auf, die sich dem Unternehmen hier bieten würden, zumal kolumbianische Smaragde ohnehin zu den gefragtesten solcher Edelsteine weltweit gehören würden.

Seit Beginn des Großprobenprogramms hat Fura auf Coscuez bereits 214 Short Tons entnommen und dabei 1.831 Karat an Rohsmaragden gewonnen. 850 Karat davon werden als hochwertige Schmucksteine betrachtet. Allerdings ist zu bedenken, dass sich das Programm noch in einer frühen Phase befindet und diese Zahlen keine genauen Indikationen für eine Ressource sind. (Eine Ressourcenschätzung hat Fura bereits in Auftrag gegeben und hofft, diese im vierten Quartal vorlegen zu können.)

Das Großprobenprogramm wird das ganze Jahr über fortgesetzt, wobei das Unternehmen davon ausgeht, schlussendlich ca. 30.000 Tonnen an Proben zu entnehmen. Die dabei gewonnen Smaragde will Fura inventarisieren, um so zu beginnen, ein Bewertungssystem für kolumbianischen Rohsmaragde zu erstellen.

Signifikante Fortschritte meldet das Unternehmen darüber hinaus von der Pilot-Waschanlage, die den Großprobenprozess mit einer Nennkapazität von 30 Tonnen pro Stunde unterstützen soll. Die Entwurfsphase sei nun abgeschlossen und man erwarte die Kommissionierung der Anlage nun bis zum oder im dritten Quartal so Fura.

Sobald all diese Arbeiten – das Großprobenprogramm, die Erstellung der Ressourcenschätzung und das System zur Bewertung kolumbianischer Rohsmaragde – abgeschlossen sind, will Fura eine erste Auktion seiner kolumbianischen Edelsteine vornehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies im zweiten Quartal 2019 stattfinden sollte.

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass Fura Gems zu einem ernstzunehmenden Player am Markt für Smaragde und Rubine – hier ist das Unternehmen in Botswana aktiv – werden könnte. Was dann auch vom Markt honoriert werden sollte. Allerdings wird das nicht von heute auf morgen geschehen. Wir werden unsere Leser aber natürlich auf dem Laufenden halten.

Ein Hinweis noch: Furas Produktionsentscheidung auf Coscuez basiert nicht auf einer Machbarkeitsstudie oder nachgewiesenen Reserven, sodass es sich hier um ein besonders riskantes Vorgehen handelt. Wie gesagt sehen wir bei Erfolg erhebliches Potenzial, es bestehen aber eben auch mindestens so erhebliche Risiken.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Fura Gems steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Fura Gems profitieren. Dies ist ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.