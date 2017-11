Fura Gems: Nächster Top-Manager an Bord

Mit Fura Gems Inc. (WKN A2DP3J / TSX-V FUR) entsteht ein interessanter neuer Player auf dem Gebiet der Edelsteine. Angeführt wird das Unternehmen von Dev Shetty, einem früheren Manager von Gemfields - längst einer der wichtigsten Edelsteinförderer weltweit. Die Gebiete, auf die sich Fura Gems zurzeit konzentriert, sind mit dem Coscuez-Projekt in Kolumbien, bei dem die Übernahme eines Mehrheitsanteils läuft, sowie mit dem Cobadale-Deal in Mozambik allesamt Projekte, die im Zusammenhang mit Gemfields zu sehen sind. Coscuez ist eine frühere Gemfields-Mine, die Cobadale-Lizenzen liegen rund um eine bekannte Gemfields-Rubinlagerstätte verteilt.

Vor dem Team um Dev Shetty liegt reichlich Aufbauarbeit. Neu hinzu stößt nun ein erfahrener Manager aus der Bergbauindustrie: Joe Carrabba wird ab sofort dem Board des Unternehmens angehören und dort das Amt des non-executive Chairman übernehmen. Carrabba folgt auf Fred Leigh, der bisher diese Position bekleidete, aber aus dem Unternehmen ausscheidet.

Mit Carrabba hat Fura Gems einen erfahrenen Branchenkenner ins Boot geholt, der schon unter anderem als President und CEO bei Cliffs Natural Resources aktiv war. Weitere Stationen in der Karriere des Bergbau-Fachmanns sind unter anderem bei Rio Tinto zu finden - hier war Carrabba zum Beispiel als President und COO von Diavik Diamond Mines tätig. Das Unternehmen ist an der Diavik-Diamantenmine in Kanada beteiligt. Kein Wunder, dass Shetty sich freut, den erfahrenen Manager an seiner Seite zu wissen. Man werde von seinem enormen Erfahrungsschatz profitieren können, weiß Shetty.

Zudem hat Fura Gems an Carrabba 300.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,51 Dollar ausgegeben, womit der Manager ein starkes Interesse am Erfolg der Company haben dürfte. Zuletzt wurde für die Fura-Aktie an der kanadischen Börse ein Preis von ebenfalls 0,51 Dollar bezahlt, nachdem der Aktienkurs in den vergangenen Tagen stark auf zwischenzeitlich bis zu 0,62 Dollar geklettert war. Ohnehin ist das Engagement von Management und Großinvestoren bei der Gesellschaft im Vergleich zu anderen Companys aus dem Rohstoffsektor hoch: Management und der Großinvestor Forbes & Manhattan Group halten gemeinsam rund 60 Prozent des Fura-Aktienkapitals.

Nun stehen auf den beiden Projekten des Unternehmens interessante Monate bevor: Fura Gems will binnen eines halben Jahres nach Abschluss der Übernahme in Kolumbien die Edelsteinförderung aufnehmen. Zu den wichtigsten aktuellen Arbeiten gehört derzeit also der endgültige Abschluss der Übernahme von 76 Prozent der Anteile an Esmeracol, die zurzeit die Coscuez-Mine besitzt. Zum anderen muss man die Minenanlagen auf den neuesten Stand bringen und instandsetzen, da bisher auf Coscuez nur ein Abbau in kleinerem Maßstab stattfand. Alles in allem ist es aber ein sehr überschaubarer Zeitraum, bis der Newcomer Fura Gems schon erste Umsätze aus dem operativen Geschäft erzielen könnte – das ist schon einmal ein wichtiger Fortschritt!

Beim Projekt in Mosambik steht zudem ein umfangreiches Bohrprogramm von bis zu 5.000 Metern Gesamtstrecke an, bei dem man auf schon vorhandene Explorationsdaten aufsetzen kann. Mit den Bohrungen sollen zusätzliche Bohrziele ermittelt werden. Am Ende der Arbeiten wollen die Kanadier dann eine Ressourcen- und Reservenschätzung vornehmen.



