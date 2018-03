Fura Gems: Erste Großproben fördern hochwertige Smaragde zutage

Das kann man mit Fug und Recht als Meilenstein bezeichnen: Die kanadische Fura Gems (WKN A2DP3J / TSX-V FURA) meldet nämlich heute, dass man ein Großprobenprogramm auf der Weltklasse-Smaragdmine Coscuez begonnen hat. Und gleich in der ersten Phase dieser Arbeiten förderte man 1.725 Karat der grünen Edelsteine zutage! 825 Karat davon in Form von qualitativ hochwertigen Smaragden!

Fura hatte Anfang des Jahres eine Beteiligung von 76% an der Coscuez-Lizenz erworben, die sich über insgesamt 46 Hektar erstreckt. Die Coscuez-Mine ist seit mehr als 400 Jahren die Quelle einiger der wertvollsten Smaragde der Welt, wurde bislang aber nur im kleinen Stil betrieben. Was Fura ändern will.

Das Unternehmen hat jetzt ein Großprobenprogramm angestoßen, mit dem bis spätestens zum 31. Dezember dieses Jahres 30.000 Tonnen Erz aus den bereits vorhandenen Tunneln der Mine entnommen werden sollen. Zweck der Übung ist es, möglichst repräsentative Proben des Erzkörpers aus verschiedenen Minenbereiche aus allen zugänglichen Tunneln innerhalb des Lizenzgebiets zu gewinnen.

Die so gewonnenen Daten sollen dann modelliert werden, um den Erzkörper und seine Gehalte zu verstehen, worauf Fura dann einen entsprechenden Minenplan erstellen würde. Das Programm lässt sich schon jetzt vielversprechend an, denn bereits in der ersten Phase konnte das Unternehmen wie erwähnt Smaragde mit insgesamt 1.725 Karat gewinnen. Darunter hochwertige Steine mit insgesamt 825 Karat!

Fura hatte die Coscuez-Mine im Februar vorübergehend stillgelegt, um die Sicherheitsstandards zu erhöhen und ein sicheres Umfeld für das Großprobenprogramm zu schaffen. Gleichzeitig hat man detaillierte geologische und topographische Untersuchungen angestoßen und konnte bislang 24 historische Tunnel mit einer Gesamtlänge von 17.000 Metern erkunden und kartographieren.

Das Fura-Management hat bereits damit begonnen, die Waschanlage zu entwerfen, die mit einer Kapazität von 30 Tonnen pro Stunde das Großprobenprogramm unterstützen soll. Voraussichtlich wird diese Anlage bereits bis zum 30. Juni kommissioniert sein.

Dev Shetty, CEO von Fura Gems, zeigt sich verständlicherweise stolz, dass es seinem Unternehmen gelungen ist, nur acht Wochen nach Abschluss der Liegenschaftstransaktion ein Großprobenprogramm auf Coscuze anzustoßen. Zumal seiner Ansicht nach die aus den ersten Proben gewonnenen Smaragde erneut bestätigen, dass es sich bei Coscuze um eine Smaragdmine von Weltklasse handelt.

Wir werden unsere Leser selbstverständlich über die Fortschritte von Fura Gems in Kolumbien und Botswana, wo man Rubine produzieren will, auf dem Laufenden halten. Natürlich handelt es sich bei dem Unternehmen trotz aller Fortschritte immer noch um eine riskante Spekulation. Dessen sollten sich alle Anleger bewusst sein.



