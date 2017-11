Fura Gems - Auf den Spuren von Gemfields?

Kolumbien ist eine der besten und ertragreichsten Quellen für Smaragde weltweit. 2004 erreichte die Produktion der grünen Edelsteine in dem südamerikanischen Land das Rekordniveau von 9,82 Mio. Karat! Allerdings ging der Smaragd-Ausstoß in den folgenden Jahren immer weiter zurück, vor allem auf Grund von sozialen Konflikte und der Gewalt, die vor allem aus dem grassierenden Drogenhandel resultierten. Doch insbesondere nach der Beilegung des Konflikts mit der FARC zeichnet sich eine Trendumkehr ab.

Dennoch entschloss sich Gemfields, der größte Produzent farbiger Edelsteine weltweit, im Mai 2017 nicht nur Kolumbien hinter sich zu lassen, um sich auf seine afrikanischen Assets zu konzentrieren, sondern auch die Coscuez-Mine – eine der besten Smaragd-Quellen weltweit. Und genau diese Chance nutzte das Unternehmen, das wir den Lesern von GOLDINVEST.de heute vorstellen wollen: die in Kanada gelistete Fura Gems (WKN A2DP3J / TSX-V FUR)!

Fura ist eine neue Gesellschaft für den Abbau und die Vermarktung von Edelsteinen, die von niemand anderem als Dev Shetty, dem ehemaligen COO von Gemfields geleitet wird! Kein Wunder also, dass Fura dieser Coup gelang und man die Coscuez-Mine in das Projektportfolio des Unternehmens aufnehmen konnte!

Dazu wird Fura Gems für 10,2 Mio. Dollar eine Beteiligung in Höhe von 76% an Esmeracol, dem aktuellen Besitzer der Mine erwerben. Sobald die Transaktion vollzogen ist, wird man anfange, die Infrastruktur der Mine auf Vordermann zu bringen – mit dem Ziel, bereits in sechs Monaten nach Abschluss des Deals in Produktion zu gehen!

Sollte dies tatsächlich gelingen und Fura in Zukunft in Kolumbien erfolgreich Smaragde produzieren, dürfte der steile Anstieg der vergangenen Tage unserer Ansicht nach nur der Anfang einer kompletten Neubewertung gewesen sein. Allerdings, und darauf weisen wir explizit hin, wurde auf Coscuez zuletzt nur im kleinen Umfang abgebaut und es bestehen noch keine Wirtschaftlichkeits- oder Machbarkeitsstudien zu dem Projekt, sodass das Unterfangen nicht ohne Risiko ist.

Coscuez ist aber auch nicht die einzige Chance des Unternehmens, in vergleichsweise kurzer Zeit in Produktion zu gehen!

Denn erst am 19. September hat Fura Gems eine Vereinbarung über den Erwerb aller Aktien eines Unternehmens namens Cobadale abgeschlossen. Dieses besitzt eine 80-prozentige Beteiligung an vier Rubin-Lizenzen und an einer zusätzlich bereits beantragten Lizenz in Mosambik – rund um die Rubinlagerstätte der mittlerweile nach der Übernahme durch Pallinghurst von der Börse genommenen Gemfields.

Das bedeutet, dass fast alle Claims um die Konzessionen von Gemfields nun Fura Gems gehören und diese so den Spuren des ehemaligen Platzhirsches folgen könnte. Denn mit dem Kauf dieser Rubin-Lizenzen verfügt Fura Gems über Gebiete (394 Quadratkilometer) in strategisch günstiger Lage nahe der größten Rubinvorkommen der Welt.

Und man fängt dort nicht bei null an, da auf diesen Lizenzgebieten bereits sowohl primäre als auch sekundäre Rubinmineralisierung nachgewiesen wurde. Nur wenige Wochen nach Abschluss der Kaufvereinbarung nahm Fura bereits die Explorationsaktivitäten auf. Satellitenbilder, eine geophysikalische und geologische Datenanalyse inklusive Höhen- und Entwässerungsanalysen sowie eine Feldstudie sollen weitere Details über die Rubinvorkommen liefern. Unter anderem will Fura die Mächtigkeit des rubinhaltigen Kiesbettes (sekundäre Rubinmineralisierung) oder die Art des rubinhaltigen Grundgesteins bestimmen (primäre Rubinmineralisierung).

Bislang hat man 16 besonders aussichtsreiche Gebiete abgegrenzt, die nun mit einer ersten Bohrphase von rund 5.000 Meter Länge erkundet werden sollen. Hat Fura dann Ziele abgegrenzt, folgen weitere Bohrungen, auf deren Basis man in der Folge eine Ressourcen- und Reservenschätzung vornehmen will.

Sollte das Unternehmen damit erfolgreich sein, wäre das nicht nur für die eigene Entwicklung gut – Fura rechnet der Unternehmenspräsentation zufolge schon 2019 mit Umsätzen in Höhe von 50,4 und einem EBITDA von 25,2 Mio. Dollar (!) –, es könnte auch das Interesse größerer Unternehmen wecken. Ein möglicher Kandidat, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation ist, könnte zum Beispiel die chinesische Fosun Gold sein, die ebenfalls versucht hat, Gemfields zu übernehmen, im Bieterkampf mit Pallinghurst aber unterlag.

Auf jeden Fall können sich Erfolgsnachrichten schnell im Kurs von Fura Gems widerspiegeln. Denn rund 60% der 61,6 Mio. ausstehenden Aktien liegen in den Händen des Managements und der Forbes & Manhattan Group, die zu den gewichtigsten und erfolgreichsten Großinvvestoren Kanadas gehört! Das ist eine sehr hohe Quote für einen Junior wie Fura.

Alles in Allem sehen wir große Chancen, dass sich der Aufwärtstrend von Fura Gems (WKN A2DP3J / TSX-V FUR) fortsetzt. Das Potenzial ist unseres Erachtens gewaltig, auch wenn dem natürlich erhebliche Risiken gegenüberstehen.

