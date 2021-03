Mit Funkmasten hoch hinaus? Alles zum Börsengang von Vantage Towers

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers AG":

Für die Funkmasten-Sparte des Vodafone-Konzerns (WKN A1XA83) war es am Donnerstag soweit – Vantage Towers (WKN A3H3LL) wagte den Sprung an die Börse. Die Vodafone-Tochter wurde im Vorfeld als größter europäischer IPO des Jahres angekündigt. Und in der Tat: Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Milliarden Euro trat diese Ankündigung als größter europäischer Börsengang des Jahres ein.

Zwar blieb der IPO schon vor der ersten Preisfeststellung am Morgen etwas hinter den Erwartungen zurück und landete mit einemeher am unteren Ende der Preisspanne. Dennoch spült der IPO dem Mutter-Konzern immerhinin die Kassen. Das Geld soll vor allem für die Schuldentilgung genutzt werden. Außerdem will Vodafone im Laufe der nächsten Monate weitere Anteile an Vantage Towers veräußern. Der erste Handelstag verlief für Vantage Towers indes etwas holprig – sodass die Aktie mit einem kleinen Minus aus dem Handel ging.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.