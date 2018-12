Für die Weihnachtspost

Die Deutsche Post AG hat sich am Kapitalmarkt 750 Millionen Euro neues Fremdkapital besorgt. Die neu begebene Unternehmensanleihe A2TSTA hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ist mit einem Kupon von 1,625 % ausgestattet. Der Emittent kann die Anleihe ab dem 05.09.2028 zu 100% kündigen. Privatanleger können sich über eine anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro nominal freuen. In den ersten vier Handelstagen der Anleihe wurden am Börsenplatz Stuttgart bereits mehr als 856.000 Euro umgesetzt.Die Deutsche Post hat jüngst angekündigt, 300 Millionen Dollar in ihre Standorte in Nordamerika zu investieren, um die Einführung neuer Technologien zu beschleunigen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.