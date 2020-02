Für ein Volk von Eigentümern - Aktienkultur in Deutschland fördern

Die Aktie ist langfristig die mit Abstand erfolgreichste Anlageklasse. Nach Berechnungen des Deutschen Aktieninstituts ergibt sich bei einem Anlagezeitraum von 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 8,8 Prozent im Jahr. Trotzdem halten nicht mal 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Aktien oder Fonds. Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat daher jetzt einen Antrag eingebracht, der bessere politische Rahmenbedingungen schaffen soll, um die Grundlage für eine neue Aktienkultur in Deutschland zu legen. „Der Staat fördert bei der privaten Altersvorsorge fast ausschließlich unrentierliche Anlageformen.Wer Altersarmut verhindern will, muss eine Aktienkultur in Deutschland schaffen. Wir brauchen ein Volk von Eigentümern“, begründet FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Initiative der Liberalen. Den Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer lehnt die FDP-Bundestagsfraktion daher ab. "Olaf Scholz geht genau den falschen Weg. Mit seiner Aktienstrafsteuer für Kleinsparer macht er Aktien unattraktiver. Ein fatales Signal für alle Sparer in Deutschland“, so Schäffler.Die Welt berichtet unter https://bit.ly/2Vtw5Vg