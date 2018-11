Für Silber kommt 2019 die Wende zum Guten

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das kommende Jahr wird für Silber einen Wendepunkt bringen und der Silberpreis bis Ende 2019 auf 17 USD pro Unze steigen, glauben die Analysten von Capital Economics. Sie führen eine höhere Nachfrage aus dem Investmentsektor sowie ein unerwartetes Ende der rigideren Geldpolitik der US-Notenbank als Gründe an.

Die Analysten weisen darauf hin, dass am Silbermarkt dieses Jahr zum ersten Mal seit 2010 ein signifikantes Überangebot zu beobachten sei und beziehen sich dabei auf Schätzungen von The Silver Institute. Diese Daten würden darauf hinweisen, dass das Überangebot am Silbermarkt 2018 bei 35 Mio. Unzen liegen dürfte und damit auf dem höchsten Stand seit acht Jahren. Im vergangenen Jahr war der Markt noch ausgeglichen, hieß es weiter.

Doch dieser Überschuss sei nur vorübergehend, so Capital Economics, und insbesondere auf die schwache Nachfrage von Investorenseite, eine gestiegene Minenproduktion und eine geringere Nachfrage aus dem Solarsektor zurückzuführen. Im kommenden Jahr aber werde sich die Situation entspannen, der Überschuss zurückgehen und deshalb der Silberpreis eine Rallye erfahren.

Die Experten sagen voraus, dass die Investorennachfrage nach Barren und Münzen, die dieses Jahr auf den tiefsten Stand seit neun Jahren fiel, für eine Erholung reif sei. Capital Economics rechnet mit einer Silber-ETF-Nachfrage von ca. 100 Mio. Unzen und damit, dass die Nachfrage nach Silbermünzen und Barren wieder Lebenszeichen von sich geben würden. Zudem rechnet man damit, dass sich die Futures-Positionierungen in Richtung der Höchststände dieses Jahres entwickeln werden.

Die Analysten sagen zudem vorher, dass die US-Notenbank Fed 2019 überraschend wieder zu einer lockereren Geldpolitik zurückkehren wird, was zu sinkenden Aktienkursen und Anleiherenditen und damit zu einer Umschichtung in „Sichere Häfen“ wie Silber führen werde. Und man geht davon aus, dass der Silberpreis – wie in der Vergangenheit üblich – stärker steigen wird als Gold.

Zusätzlich erwartet Capital Economics, dass die Nachfrage nach Silber durch die steigende Verwendung des Edelmetalls bei der Elektrifizierung von Automobilen einen Schub erfahren wird.



