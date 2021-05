Für Privatanleger und das lange Wochenende: Salz & Pfeffer zum Mittag Videos

Erst vor wenigen Wochen sind wir gestartet und haben mittlerweile 6 einstündige Videos bzw. Business-Interviews mit Vorständen und Köpfen aus der Finanzwelt. Wir sind Wais Samadzada (Covesto Asset Management) & Stephan Heibel (Heibel-Ticker Börsenbrief) und führen regelmäßige Mittagsgespräche mit Köpfen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt über Hintergründe und Insights zu aktuellen Entwicklungen im lockeren Plausch.Wir denken, es lohnt sich: In dem lockeren Format plaudern Vorstände und einflussreiche Personen aus der Finanzbranche über Inhalte, die von den breiten Medien häufig übersehen werden. Unsere bisherigen Gäste haben sich als Glücksgriffe entpuppt und wenn ich mir die Pipeline unserer kommenden Gäste anschaue, kann ich Ihnen sagen: Es bleibt spannend :-)Im Mai sprechen wir mit einem noch relativ unbekannten Unternehmen, was jüngst seine Wasserstoff-Aktivitäten deutlich hochgefahren hat und jüngst von großen Versorgern beauftragt wurde, deren Infrastruktur mit aufzubauen. Aber auch im Bereich der energieeffizienten Kühlung - u.a. der Impfstoffe - haben wir ein interessantes Unternehmen zu Gast. Also, stay tuned, und hier geht es zu Kanalseite. Bitte klicken Sie auf den Link und "abonnieren" Sie unseren Kanal, dann werden Sie auch die nächsten Videokonferenzen mitbekommen.

Die Interviews können zusätzlich auch als Podcast bei Spotify abgerufen und abonniert werden (die Tonqualität werden wir zukünftig noch verbessern): https://open.spotify.com/show/34RkP4xorh4x5Wb4HDolh2





Nachfolgend finden Sie eine Auflistung unserer bisherigen Gespräche mit direkten Links zu den Videos bei YouTube.