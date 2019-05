Für 802 Mio. CAD: St Barbara greift sich Atlantic Gold!

Der australische Goldproduzent St Barbara (WKN 851747) legt 802 Mio. CAD für die Übernahme des kanadischen Konkurrenten Atlantic Gold (WKN A12AEZ) auf den Tisch! Wie heute bekannt wurde, will man alle ausstehenden Atlantic-Aktien zu 2,90 CAD pro Aktie übernehmen.

Atlantic Gold besitzt und betreibt die Moose River-Mine in Nova Scotia. Am gestrigen Dienstag schlossen die Aktien des kanadischen Unternehmens bei 2,09 CAD. Mooser River besteht aus einer produzierenden Tagebaugrube sowie drei weiteren Minen, die sich derzeit in der Entwicklungsphase befinden.

Die kommerzielle Produktion wurde im März 2018 ausgerufen und die Mine förderte im vergangenen Jahr 91.000 Unzen des gelben Metalls. Insgesamt, wenn die drei weiteren Gruben in Produktion sind, soll der Ausstoß der Mine auf mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr steigen. Moose River weist Ressourcen von rund 2,4 Mio. Unzen Gold auf, davon 1,9 Mio. Unzen an Reserven.

Atlantic Gold teilte seinen Aktionären mit, dass die Transaktion zum vereinbarten Preis einen Aufschlag von 41,1% zum letzten Schlusskurs vom 14. Mai bedeute und keinen Finanzierungsbedingungen unterliege. Die Direktoren von Atlantic Gold, die 32% der Aktien des Unternehmens kontrollieren, unterstützen den Deal.

St Barbara teilte seinen Aktionären wiederum heute mit, dass man rund 490 Mio. AUD zur Teilfinanzierung der Akquisition aufnehmen werde. Den Rest will man aus den bestehenden Cash-Beständen begleichen. Dadurch kommen rund 169,7 Mio. neue Aktien zu 2,89 AUD auf den Markt.

St Barbara hat sich zudem einen revolvierenden Kredit in Höhe von 200 Mio. AUD von der Westpack Banking Corporation gesichert, um die neue Gesellschaft zu unterstützen.





