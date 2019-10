Für 1 Mrd. CAD: Implats übernimmt North American Palladium

Weitere Suchergebnisse zu "Impala Platinum":

Die südafrikanische Impala Platinum Holdings (WKN A0KFSB) kündigte am gestrigen Montag an, die in Kanada beheimatete North American Palladium (WKN A14X6L) zu übernehmen. Diese erste Akquisition außerhalb Afrikas lässt Implats sich rund 1 Mrd. CAD kosten.

Der Palladiumpreis, das Metall wird vor allem in Automobilkatalysatoren verwendet, hat sich von seinem Tief im August aus verdoppelt. Strengere Umweltauflagen, berichtet Reuters, zwingen die Automobilhersteller, größere Mengen des Edelmetalls zu erwerben.

Implats arbeitet bereits seit mehreren Jahren an der Übernahme von North American Palladium und erhält mit dem gestern gemeldeten Deal Zugriff auf die Lac des Iles Mine in Thunder Bay, Ontario. Damit verfüge man jetzt über einen etablierten, aktiven Betrieb, der Massenabbaumethoden verwende und im Branchenvergleich zu attraktiven Kosten arbeite, erklärte Implats CEO Nick Muller.

Die kanadische Investmentgesellschaft Brookfield Business Partners wird rund 16 CAD pro Aktie erhalten. BBP und seine Partner halten rund 81% der Anteile an North American Palladium. Andere Minderheitsaktionäre hingegen erhalten 19,74 CAD pro Aktie, das entspricht dem gestrigen Schlusskurs des Unternehmens.

Laut Implats wird man die Akquisition aus dem vorhandenen Cash sowie über einen Überbrückungskredit finanzieren.



