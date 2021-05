Fünf Fragen zu Bitcoin & Co [...]

In der aktuellen Folge von Schäfflers Freisinn beantwortet der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler die fünf meistgestellten Fragen rund um Kryptowährungen. Zwar sind Kryptowährungen derzeit in aller Munde, doch bleiben für viele zentrale Fragen offen. Grade in Zeiten von großen Kursschwankungen wird die Unsicherheit der Anleger und Bürger noch verstärkt. Schäffler versucht diese Unsicherheiten in der aktuellen Sonderfolge von Schäfflers Freisinn aus dem Weg zu räumen. Dabei ordnet der Finanzexperte die unterschiedlichen Kryptowährungen ein. Denn ein Fehler, den man nicht begehen darf, ist: Alle Kryptowährungen über einen Kamm zu scheren.